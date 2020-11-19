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Koronavirüs: Türkiye seyahat sınırlaması uygulamayan 7 ülkeden biri

19.11.2020 14:53 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs: Türkiye seyahat sınırlaması uygulamayan 7 ülkeden biri

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) "dünyada uygulanan seyahat sınırlamaları" ile ilgili haritasında, sınırlama uygulamayan 8 ülkeden biri olan Moritanya da önlemler açıkladı. Türkiye seyahat sınırlaması uygulamayan 7 ülke arasında yer alıyor. Türkiye'de uluslararası uçuşların yeniden başladığı Haziran ayında her yolcuya test yapılacağı söyleniyordu.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) "dünyada uygulanan seyahat sınırlamaları" ile ilgili haritasında, sınırlama uygulamayan 8 ülkeden biri olan Moritanya'da da yurtdışı ziyaretçilerin uygulaması gereken önlemler açıklandı.

Bu gelişme ile Türkiye seyahat sınırlaması uygulamayan 7 ülke arasında yer alıyor.

Türkiye'ye yapılan uçuşlar kapsamında gelen yolculardan test yaptırmaları istenmiyor. Kişilerin kendilerini bazı diğer ülkelerde olduğu gibi karantinaya alma zorunluluğu da yok.

Ancak havalimanları Haziran ayında yeniden faaliyete geçerken dile getirilen önlemler arasında, havalimanlarında gelen yolculara test yapılması da vardı.

1 Haziran'da BBC Türkçe'ye konuşan İGA Havalimanları Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "Sağlık Bakanlığı ile beraber, yurt dışından gelen bütün yolcuları Türkiye'ye girecek bütün yolcuları testten geçireceğiz. Yaklaşık 2 saat içinde bu testin sonucu çıkacak ve negatif olanlar gönül rahatlığıyla ülkeye girecek, biz de onları ülkemize kabul edeceğiz" demişti.

Samsunlu, "İstanbul, Sabiha Gökçen, Antalya, Ankara fark etmez, Türkiye'ye giren her yolcu testten geçecek" diye konuşmuştu.

Ancak şu anda Türkiye'de hiçbir havalimanında gelen yolcuya mecburi test yapılmıyor.

Havayolu 101 internet sitesinden Dr. Abdullah Nergiz, bu durumu "Türkiye, turizim geliri çok önemli olduğu için bir sınırlama uygulamıyor" şeklinde açıklıyor.

Nergiz, benzer şekilde ekonomisinde turizm geliri büyük önem taşıyan Endonezya ve Malezya'nın 31 Aralık'a kadar kapılarını turistlere kapatmış durumda olduğuna dikkat çekiyor.

Koca'nın 'Her vaka, hasta değildir' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşanan tartışmalar sonrası 30 Eylül'de yaptığı açıklamada, kamuoyuna Temmuz ayından itibaren vaka sayılarının değil, hasta sayılarının açıklandığını duyurmuştu.

Fahrettin Koca, "Salgınla mücadele sürecinde, devletimiz, halkının sağlığı kadar, ulusal çıkarlarını da korumaktadır" demişti.

Koca'nın "Her vaka, hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor" şeklindeki sözleri sonrası İngiltere dahil bazı ülkeler Türkiye'yi seyahat sınırlaması uygulanan ülkeler listesine ekledi.

Japonya da 1 Ekim'den itibaren Türkiye'ye tarihinde ilk kez vize uygulamaya başladı.

Havacılık uzmanı Abdullah Nergiz, Türkiye'nin seyahat politikasının "Gelin, nasıl gelirseniz gelin der gibi" olduğunu savunuyor.

İtalya'da 17 Ağustos'tan bu yana, riskli ülkelerden gelen yolcular havalimanlarında test ediliyor

'Tüm önlemler en üst düzeyde alınıyor'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Eylül ayına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, dış hatlar uçak trafiğinin 32 bin 497 olarak gerçekleştiğini duyurdu. Bu trafiğin büyük bir kısmı Antalya özelinde gerçekleşti.

Bakanlık, "Havaalanı ve otel arasındaki her noktada gerekli önlemlerin en üst düzeyde alındığını" savunuyor.

BBC Türkçe, havalimanlarındaki test yapılması taahhüdü ile ilgili İGA Havalimanları ile temasa geçti.

İGA yetkilileri, havalimanlarında test yapılması konusunda karar yetkisinin Sağlık Bakanlığı'nda olduğunu söyledi.

BBC Türkçe, birçok ülkede ikinci dalganın yaşanması nedeniyle "Yurt dışından Türkiye'ye yapılan seyahatler ile ilgili bir önlem alınıp alınmayacağına ilişkin olarak" Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile temasa geçti. Ancak bakanlık sorularımıza yanıt vermedi.

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