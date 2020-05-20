Koronavirüs: Türkiye'de kaç vaka var, il il vaka sayısı kaç?

Türkiye'de 18 Mayıs itibarıyla koronavirüs vaka sayısı 150 bin 593'ü, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 bin 171'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyanların sayısının azalmaya devam ettiğini ve vaka sayısının öngörülebilir düzeyde seyrettiğini söyledi. https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1262427881038327808 Türkiye'de 18 Mayıs'ta toplam vaka sayısı 150 bini, test sayısı da 1 milyon 650 bini geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Mayıs'ta Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında BBC Türkçe'nin, "Şu anda bulaştırma oranı R0 nedir, salgın sırasında bu değer en fazla kaç olmuştu?" sorusuna, "İstanbul'da bir bölgede 16'ya kadar çıktığını biliyoruz...İl bazında baktığımızda 4,5-5'leri gördüğümüz dönemler oldu. Şu anda Türkiye'nin R0 değerinin 1,56 olduğunu söyleyebilirim" yanıtını verdi. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 11 Mart'tan bu yana salgının yayılmasıyla ilgili en güncel veriler günlük olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter üzerinden ya da düzenlediği basın toplantılarıyla paylaşılıyor.

İllere göre can kaybı ve vaka sayılarıyla ilgili açıklamalar konusunda ise belirli bir takvim bulunmuyor. Bu veriler genellikle, Bakan Koca'nın basın toplantısı düzenlediği zamanlarda kamuoyuyla paylaşılıyor. İl il vaka sayısına dair son veriler 10 Nisan'da paylaşıldı. Buna göre, en fazla vaka görülen 10 il ve vaka sayıları şöyleydi: İl Vaka Sayısı İstanbul 28014 İzmir 2884 Ankara 2032 Kocaeli 1702 Konya 1690 Bursa 1545 Sakarya 1014 Isparta 602 Yalova 491 Zonguldak 463 Koca 3 Nisan'da yaptığı açıklamada da, nüfusa göre en riskli illerin İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya olduğunu belirterek, 25 ilde can kaybı olmadığını ve en fazla can kaybının İstanbul olduğunu söylemişti. Türkiye'de virüse karşı hangi önlemler alındı? Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle ilk sokağa çıkma yasağı 18 Nisan'da 30 büyükşehir ile kömür işletmelerinde çalışan nüfusun yoğunluğu yüzünden riskli görülen Zonguldak'ta ilan edilmişti. Ardından hafta sonlarında ve 23 Nisan'ı takiben dört günlük yasak ve 1-2-3 Mayıs tarihlerinde üç günlük sokağa çıkma yasağı uygulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Mayıs'taki kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Erdoğan, 9 ilde de seyahat kısıtlamasının sona erdiğini söyledi.

16-19 Mayıs tarihleri arasında da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Normalleşme takvimi: 7 ilde seyahat sınırlaması kaldırıldı; kuaför, berber ve AVM'ler 11 Mayıs'ta açılıyor Geçen haftaki kabine toplantısında Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kısıtlama sonlandırılmıştı. Bu haftaki kabine toplantısında da Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ'a giriş çıkış sınırlandırılması kaldırıldı. Böylece 18 Nisan'dan beri 31 ilde uygulanan kısıtlamalar geçen hafta 24 ile bu hafta da 15 ile düşmüş oldu. İlk aşamada sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 il şöyleydi: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak. Türkiye'de daha önce alınan önlemler kapsamında ilk, ortaokullar ile liseler 16 Mart haftasında tatil edildi ve okulların en erken 30 Nisan'a kadar kapalı kalmasına karar verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha sonra bu sürenin 31 Mayıs'a uzatıldığını açıkladı. Halka ülke dışına seyahat etmemeleri ve ayrıca mecbur kalmadıkça evden çıkmama çağrısı yapıldı. 65 yaş üstüne de sokağa çıkma yasağı getirildi. Daha sonra bu yasak 20 yaş altındakileri de kapsayacak şekilde genişletildi.