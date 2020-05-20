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Koronavirüs: Türkiye'de kaç vaka var, il il vaka sayısı kaç?

20.05.2020 13:07 | Son Güncelleme

Türkiye'de 15 Mayıs itibarıyla koronavirüs vaka sayısı 146 bin 457'ye, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 bin 55'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, tabloyu "Vaka sayısında kısmi artış var" sözleriyle değerlendirdi.

Koronavirüs: Türkiye'de kaç vaka var, il il vaka sayısı kaç?

Türkiye'de 18 Mayıs itibarıyla koronavirüs vaka sayısı 150 bin 593'ü, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 bin 171'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyanların sayısının azalmaya devam ettiğini ve vaka sayısının öngörülebilir düzeyde seyrettiğini söyledi.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1262427881038327808

Türkiye'de 18 Mayıs'ta toplam vaka sayısı 150 bini, test sayısı da 1 milyon 650 bini geçti.

Türkiye'de koronavirüs ölümleri. Toplam can kaybı. .Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Mayıs'ta Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında BBC Türkçe'nin, "Şu anda bulaştırma oranı R0 nedir, salgın sırasında bu değer en fazla kaç olmuştu?" sorusuna, "İstanbul'da bir bölgede 16'ya kadar çıktığını biliyoruz...İl bazında baktığımızda 4,5-5'leri gördüğümüz dönemler oldu. Şu anda Türkiye'nin R0 değerinin 1,56 olduğunu söyleyebilirim" yanıtını verdi.

Türkiye'de koronavirüs vakaları. Günlük vaka artışı. .Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 11 Mart'tan bu yana salgının yayılmasıyla ilgili en güncel veriler günlük olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter üzerinden ya da düzenlediği basın toplantılarıyla paylaşılıyor.

Türkiye'de koronavirüs vakaları. Toplam vaka sayısı. .İllere göre can kaybı ve vaka sayılarıyla ilgili açıklamalar konusunda ise belirli bir takvim bulunmuyor.

Bu veriler genellikle, Bakan Koca'nın basın toplantısı düzenlediği zamanlarda kamuoyuyla paylaşılıyor. İl il vaka sayısına dair son veriler 10 Nisan'da paylaşıldı. Buna göre, en fazla vaka görülen 10 il ve vaka sayıları şöyleydi:

İl

Vaka Sayısı

İstanbul

28014

İzmir

2884

Ankara

2032

Kocaeli

1702

Konya

1690

Bursa

1545

Sakarya

1014

Isparta

602

Yalova

491

Zonguldak

463

Koca 3 Nisan'da yaptığı açıklamada da, nüfusa göre en riskli illerin İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya olduğunu belirterek, 25 ilde can kaybı olmadığını ve en fazla can kaybının İstanbul olduğunu söylemişti.

Türkiye'de virüse karşı hangi önlemler alındı?

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle ilk sokağa çıkma yasağı 18 Nisan'da 30 büyükşehir ile kömür işletmelerinde çalışan nüfusun yoğunluğu yüzünden riskli görülen Zonguldak'ta ilan edilmişti. Ardından hafta sonlarında ve 23 Nisan'ı takiben dört günlük yasak ve 1-2-3 Mayıs tarihlerinde üç günlük sokağa çıkma yasağı uygulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Mayıs'taki kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Erdoğan, 9 ilde de seyahat kısıtlamasının sona erdiğini söyledi.

Geçen haftaki kabine toplantısında Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kısıtlama sonlandırılmıştı.

Bu haftaki kabine toplantısında da Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ'a giriş çıkış sınırlandırılması kaldırıldı.

Türkiye'de ilk sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 ilde 64 milyon kişi, yani Türkiye nüfusunun yüzde 78'i yaşıyor.

Böylece 18 Nisan'dan beri 31 ilde uygulanan kısıtlamalar geçen hafta 24 ile bu hafta da 15 ile düşmüş oldu.

İlk aşamada sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 il şöyleydi: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak.

kornavirüs testleri

Türkiye'de daha önce alınan önlemler kapsamında ilk, ortaokullar ile liseler 16 Mart haftasında tatil edildi ve okulların en erken 30 Nisan'a kadar kapalı kalmasına karar verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha sonra bu sürenin 31 Mayıs'a uzatıldığını açıkladı.

Halka ülke dışına seyahat etmemeleri ve ayrıca mecbur kalmadıkça evden çıkmama çağrısı yapıldı. 65 yaş üstüne de sokağa çıkma yasağı getirildi. Daha sonra bu yasak 20 yaş altındakileri de kapsayacak şekilde genişletildi.

Bu yasağın üzerinden 50 gün geçtikten sonra 65 yaş üzerindekilere ilk kez 10 Mayıs'ta dört saat dışarı çıkma izni verildi.

Restoran, kafe, bar, gece kulübü gibi mekanların faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Ligler ertelenirken, birçok etkinlik de iptal edildi.

Ayrıca yurtdışından gelenlerden ilk etapta 14 gün kendilerini tecrit etmeleri istenirken, daha sonra virüsün tespit edildiği yerlerdem gelenler öğrenci yurtlarında karantina altına alınmaya başlandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni koronavirüs tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cami ve mescitlerde cemaatle namazlara ara verildiğini açıkladı.

Münferit namaz kılmak isteyenler için camiler bazı istisnalarla açık olacak.

Koronavirüs

Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu

Virüsle mücadele kapsamında ilk olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde Yeni Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu.

Konunun tüm taraflarının katıldığı toplantılar yapılıyor.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesindeki Halk Sağlığı Acilleri Operasyon Merkezi'nde 7/24 esasına göre çalışan ekipler oluşturuldu.

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi de "Korona Danışma Hattı" kurdu ve "Alo 184" üzerinden hizmet vermeye başladı.

Önlemler kapsamında; hastalığa yönelik tanı, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber de hazırlandı.

Bu rehbere ve rehberle ilgili sunumlara, sık sorulan soruların cevaplarına, afiş ve broşürlere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün web sitesinden ulaşılabiliyor.

Sağlık Bakanlığı 10 Mart gecesi yaptığı yazılı açıklamayla, tüm personelin izinlerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Covid-19 salgını sebebiyle Genel Müdürlüğümüz, merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir" denildi.

Virüse karşı bireysel olarak hangi önlemler alınabilir?

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler, koronavirüs için de geçerli.

Sağlık Bakanlığı bu konuda şunları öneriyor:

  • El temizliğine dikkat edilmeli. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı
  • Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemeli
  • Hasta insanlarla temastan kaçınmalı (mümkünse en az 1 metre uzakta bulunulmalı)
  • Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalı

Koronavirüs

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