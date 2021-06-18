Koronavirüs: Türkiye'de kaç vaka var, il il vaka sayısı nedir?

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 5.626 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

14 Haziran'da hasta sayısı 428 olurken 74 kişi hayatını kaybetti.

Böylece toplam vaka sayısı 5.336.073'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48.795'e yükseldi.

Aşılama yaşı 40'a indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Pazar sabahı Twitter'da yaptığı paylaşımda 40 yaş ve üzeri kişilerin koronavirüs aşısı için randevu alabileceğini duyurdu. Koca, "Yüzde yüz katılım bekliyoruz" dedi.

13 Haziran sabahı itibarıyla Türkiye'de toplamda 33 milyon 389 bin 999 doz koronavirüs aşısı yapıldı. 13 milyon 661 bin 609 kişi iki doz aşı olurken, tek doz aşı olan kişi sayısı ise 19 milyon 728 bin 390 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de 12 Haziran'da 6 bin 76 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini, 75 kişinin daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Böylece 12 Haziran itibarıyla Türkiye'de tespit edilen toplam Covid-19 vaka sayısı 56,8 milyona, can kaybı da 48 bin 668'e yükseldi.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1403956359339593728