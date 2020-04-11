Koronavirüs: Türkiye'de kaç vaka var, illere göre vaka sayısı nedir?

Türkiye'de 10 Nisan itibarıyla koronavirüs taşıdığı tespit edilen kişi sayısı 42 bin 282'ye yükselirken, can kaybı da 908'e ulaştı. Türkiye'de ilk vakanın tespit edildiği 11 Mart'ta açıklandı. O tarihten bu yana salgının yayılmasıyla ilgili en güncel veriler günlük olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter üzerinden ya da düzenlediği basın toplantılarıyla paylaşılıyor. Koca, 3 Nisan Cuma günü yaptığı açıklamada il il vaka ve ölü sayısını açıkladı. Koca'nın açıklamasına göre, en fazla vaka görülen iller şunlar: İl Adı Vaka Sayısı İstanbul 12231 İzmir 1105 Ankara 860 Konya 601 Kocaeli 500 Sakarya 337 Isparta 289 Bursa 259 Adana 241 Zonguldak 197 Koca yine 3 Nisan'da yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin tıbbi profiliyle ilgili bilgiler de verdi. Koca, "50 yaş üzerindeki vefat sayısının giderek daha artmış olduğunu ve özellikle erkek oranının kadınlara göre yüksek olduğunu gördük. Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor. Hiper tansiyon vakalarıyla ilgili daha çok 40-90 yaş aralığında görüldüğü. Burada da hayatını kaybeden vakalarımızın arttığını gösteren bir tablo. Diyabet hastalarının 40'la 85 arasında değiştiğini görüyoruz. Sokak hareketliliği beklenilen düzeye inmedi. Özellikle yaşlılarımız ve birlikte kronik hastalığı olanlar büyük risk grubunu oluşturmaktadır. Hepimizin akılda tutması gereken üç kelimeye dikkatinizi çekmek istiyorum temas, mesafe, izolasyon. Bilim Kurulu, özellikle yoğun ortamlarda maske takılmasını önerdi. Türkiye'nin analizi, şu anda İstanbul'da 1 kişi 16 kişiye bulaştırıyor" dedi.

Koca, nüfusa göre en riskli illerin İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya olduğunu belirterek, 25 ilde can kaybı olmadığını ve en fazla can kaybının 210 ile İstanbul olduğunu da sözlerine ekledi. Dünyada ise Covid-19 teşhisi konulan kişi sayısı 1,3 milyonu, can kaybı da 75 bini aştı. Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler ABD, İspanya ve İtalya. En fazla can kaybı da İtalya'da. Türkiye'de virüsle bugüne kadar hangi önlemlerin alındığını ve virüsten korunmak için neler yapılması gerektiğini derledik: Türkiye'de virüse karşı hangi önlemler alındı? Türkiye'de son üç hafta içerisinde virüsün yayılmasını yavaşlatmak için bir dizi önlem alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Nisan Cuma akşamı bir dizi yeni düzenleme açıkladı. Erdoğan, 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak'a araç-giriş çıkışlarının yasaklandığını açıkladı. Erdoğan, bu yasağın 15 gün sonra gözden geçirileceğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla ayrıca, 20 yaş altındakilere de sokağa çıkma yasağı getirildi ve market, pazar gibi toplu alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi.

Erdoğan'ın daha önce yaptığı açıklamalarla da özellikle seyahati kısıtlayan bir dizi yeni düzenleme getirilmişti. Yeni düzenlemelere göre, yurtdışı uçuşlar tümüyle sona erdirilirken, şehirlerarası seyahatler valilik iznine bağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm tedbirlerin 30 büyükşehirde "titizlikle uygulanacağını" söyledi. Erdoğan'ın açıkladığı önlemlerin tamamı şunlar: "Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır.

Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir.

Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır.

Piknik alanları, ormanlar, ören yerleri gibi alanlar hafta sonları kapalı olacak, hafta içi de buralarda hiçbir şekilde toplu olarak bir arada bulunulamayacaktır.

Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde kontrollü olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaktır.

Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.

Tüm illerimizde valilerimizin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak alınan tedbirlerin takibi yapılacak, gerektiğinde o şehre mahsus ilave tedbirler de yine burada kararlaştırılacaktır.

Bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirlerimiz olmak üzere 30 büyükşehrimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı uygulamaya geçmiştir. 30'un dışındakileri şimdilik saymıyorum. Sadece 30 büyükşehri sayıyorum. Buralarda titizlikle bunun uygulanmasına geçilecektir. Dolayısıyla bu 30 büyükşehrimizin valisi bu kararlılığı uygulamada alttaki kurullarıyla birlikte gösterecektir." Türkiye'de daha önce alınan önlemler kapsamında ilk, ortaokullar ile liseler 16 Mart haftasında tatil edildi ve okulların en erken 30 Nisan'a kadar kapalı kalmasına karar verildi. Restoran, cafe, bar, gece kulübü gibi mekanların faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Ligler ertelenirken, birçok etkinlik de iptal edildi. Halka ülke dışına seyahat etmemeleri ve ayrıca mecbur kalmadıkça evden çıkmama çağrısı yapıldı. 65 yaş üstüne de sokağa çıkma yasağı getirildi. Ayrıca yurtdışından gelenlerden ilk etapta 14 gün kendilerini tecrit etmeleri istenirken, daha sonra virüsün tespit edildiği yerlerdem gelenler öğrenci yurtlarında karantina altına alınmaya başlandı.