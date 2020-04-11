Koronavirüs: Türkiye'de kaç vaka var, illere göre vaka sayısı nedir?

Türkiye'de 10 Nisan itibarıyla koronavirüs taşıdığı tespit edilen kişi sayısı 42 bin 282'ye yükselirken, can kaybı da 908'e ulaştı.
Türkiye'de ilk vakanın tespit edildiği 11 Mart'ta açıklandı. O tarihten bu yana salgının yayılmasıyla ilgili en güncel veriler günlük olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter üzerinden ya da düzenlediği basın toplantılarıyla paylaşılıyor.
Koca, 3 Nisan Cuma günü yaptığı açıklamada il il vaka ve ölü sayısını açıkladı. Koca'nın açıklamasına göre, en fazla vaka görülen iller şunlar:
İl Adı
Vaka Sayısı
İstanbul
12231
İzmir
1105
Ankara
860
Konya
601
Kocaeli
500
Sakarya
337
Isparta
289
Bursa
259
Adana
241
Zonguldak
197
Koca yine 3 Nisan'da yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin tıbbi profiliyle ilgili bilgiler de verdi.
Koca, "50 yaş üzerindeki vefat sayısının giderek daha artmış olduğunu ve özellikle erkek oranının kadınlara göre yüksek olduğunu gördük. Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor. Hiper tansiyon vakalarıyla ilgili daha çok 40-90 yaş aralığında görüldüğü. Burada da hayatını kaybeden vakalarımızın arttığını gösteren bir tablo. Diyabet hastalarının 40'la 85 arasında değiştiğini görüyoruz. Sokak hareketliliği beklenilen düzeye inmedi. Özellikle yaşlılarımız ve birlikte kronik hastalığı olanlar büyük risk grubunu oluşturmaktadır. Hepimizin akılda tutması gereken üç kelimeye dikkatinizi çekmek istiyorum temas, mesafe, izolasyon. Bilim Kurulu, özellikle yoğun ortamlarda maske takılmasını önerdi. Türkiye'nin analizi, şu anda İstanbul'da 1 kişi 16 kişiye bulaştırıyor" dedi.
Koca, nüfusa göre en riskli illerin İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya olduğunu belirterek, 25 ilde can kaybı olmadığını ve en fazla can kaybının 210 ile İstanbul olduğunu da sözlerine ekledi.
Dünyada ise Covid-19 teşhisi konulan kişi sayısı 1,3 milyonu, can kaybı da 75 bini aştı. Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler ABD, İspanya ve İtalya. En fazla can kaybı da İtalya'da.
Türkiye'de virüsle bugüne kadar hangi önlemlerin alındığını ve virüsten korunmak için neler yapılması gerektiğini derledik:
Türkiye'de son üç hafta içerisinde virüsün yayılmasını yavaşlatmak için bir dizi önlem alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Nisan Cuma akşamı bir dizi yeni düzenleme açıkladı.
Erdoğan, 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak'a araç-giriş çıkışlarının yasaklandığını açıkladı. Erdoğan, bu yasağın 15 gün sonra gözden geçirileceğini aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla ayrıca, 20 yaş altındakilere de sokağa çıkma yasağı getirildi ve market, pazar gibi toplu alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi.
Erdoğan'ın daha önce yaptığı açıklamalarla da özellikle seyahati kısıtlayan bir dizi yeni düzenleme getirilmişti.
Yeni düzenlemelere göre, yurtdışı uçuşlar tümüyle sona erdirilirken, şehirlerarası seyahatler valilik iznine bağladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm tedbirlerin 30 büyükşehirde "titizlikle uygulanacağını" söyledi.
Erdoğan'ın açıkladığı önlemlerin tamamı şunlar:
Türkiye'de daha önce alınan önlemler kapsamında ilk, ortaokullar ile liseler 16 Mart haftasında tatil edildi ve okulların en erken 30 Nisan'a kadar kapalı kalmasına karar verildi.
Restoran, cafe, bar, gece kulübü gibi mekanların faaliyetleri geçici olarak durduruldu.
Ligler ertelenirken, birçok etkinlik de iptal edildi.
Halka ülke dışına seyahat etmemeleri ve ayrıca mecbur kalmadıkça evden çıkmama çağrısı yapıldı. 65 yaş üstüne de sokağa çıkma yasağı getirildi.
Ayrıca yurtdışından gelenlerden ilk etapta 14 gün kendilerini tecrit etmeleri istenirken, daha sonra virüsün tespit edildiği yerlerdem gelenler öğrenci yurtlarında karantina altına alınmaya başlandı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni koronavirüs tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cami ve mescitlerde cemaatle namazlara ara verildiğini açıkladı.
Münferit namaz kılmak isteyenler için camiler bazı istisnalarla açık olacak.
Virüsle mücadele kapsamında ilk olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde Yeni Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu.
Konunun tüm taraflarının katıldığı toplantılar yapılıyor.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesindeki Halk Sağlığı Acilleri Operasyon Merkezi'nde 7/24 esasına göre çalışan ekipler oluşturuldu.
Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi de "Korona Danışma Hattı" kurdu ve "Alo 184" üzerinden hizmet vermeye başladı.
Önlemler kapsamında; hastalığa yönelik tanı, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber de hazırlandı.
Bu rehbere ve rehberle ilgili sunumlara, sık sorulan soruların cevaplarına, afiş ve broşürlere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün web sitesinden ulaşılabiliyor.
Sağlık Bakanlığı 10 Mart gecesi yaptığı yazılı açıklamayla, tüm personelin izinlerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Covid-19 salgını sebebiyle Genel Müdürlüğümüz, merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir" denildi.
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler, koronavirüs için de geçerli.
Sağlık Bakanlığı bu konuda şunları öneriyor:
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