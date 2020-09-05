Koronavirüs: Türkiye'de normalleşme adımlarının ardından pandemi nasıl bir seyir izledi?

https://www.youtube.com/watch?v=7CQp\_yUw1Pk&feature=youtu.be

Türkiye'nin koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin neredeyse tamamını Haziran ayı içerisinde kaldırılırken, son dönemde açıklanan resmi veriler, yeni vaka, can kaybı ve ağır hasta hasta sayılarında yükseliş olduğuna işaret ediyor.

Vaka ve can kaybındaki günlük artış, Eylül başı itibarıyla Mayıs ortasından bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında 'birinci dalganın ikinci zirvesinin' yaşandığını söyledi.

Koca, "Gelenek ve göreneklerimizin önemli parçalarından olan bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi" dedi.

Türkiye'de 1 Haziran itibarıyla seyahat kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasakları sona erdirilmiş, Temmuz ayında da sinema, tiyatro ve düğün salonları yeniden faaliyet geçmişti.

Ayrıca Mayıs sonundaki Ramazan Bayramı'ndan farklı olarak 31 Temmuz-3 Ağustos arasındaki Kurban Bayramı'nda da herhangi bir kısıtlama uygulanmamıştı.