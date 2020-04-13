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Koronavirüs: Türkiye'de salgın günlerinde dayanışma

13.04.2020 20:49 | Son Güncelleme

Koronavirüsle mücadele kapsamında hükümet, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının yardım faaliyetleri sürüyor. Bir yandan bu kurumsal çabalar devam ederken; diğer yurttaşlarsa kendi aralarında, aşağıdan, dayanışma örnekleri sergiliyor. İstanbul'un farklı noktalarında farklı yöntemlerle bu dayanışmaya katkı sunmak isteyenler, yaptıklarını BBC Türkçe'ye anlattı.

Koronavirüs: Türkiye'de salgın günlerinde dayanışma

https://www.youtube.com/watch?v=AvB8X57uj\_k&feature=youtu.be

Koronavirüsle mücadele kapsamında hükümet, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının yardım faaliyetleri sürüyor.

Bir yandan bu kurumsal çabalar devam ederken diğer yurttaşlarsa kendi aralarında, aşağıdan, dayanışma örnekleri sergiliyor.

İstanbul'un farklı noktalarında farklı yöntemlerle bu dayanışmaya katkı sunmak isteyenler, yaptıklarını BBC Türkçe'ye anlattı.

Video-Haber: Ege Tatlıcı - Mahmut Hamsici

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