Koronavirüs: Türkiye'de son durum ne, hangi önlemler alındı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Hastalığın komşumuz İran'da görülmesi, vakaların ve ölümlerin artışı bizler için alarm anlamına geliyor" dedi.

Bununla birlikte Bakanlığa göre, dünyadaki birçok ülke gibi, Türkiye'de de vakaların görülmesi ihtimal dahilinde.

Yetkililer, şüpheli durumlarla ilgili testlerin devam ettiğini aktarıyor.

İran'daki ölümler, Türkiye'de virüsle ilgili kaygıları artırdı. Peki Türkiye'de virüsle ilgili son durum ne?

Çin'den sonra koronavirüs nedeniyle can kaybının en fazla yaşandığı ülke İran oldu. İran'da resmi rakamlara göre 64 koronavirüs vakası tespit edildi, virüsten kaynaklanan ölümlerin sayısı ise 12 olarak açıklandı.

24 Şubat tarihi itibariyle Çin'de vaka sayısı 77 bini, virüsten ölenlerin sayısı ise 2600'ü aştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen hastalığa neden olan yeni tip koronavirüs, bugüne kadar 30'dan fazla ülkeye yayıldı.

Koca, "Vaka tespiti olursa uygulanacak tüm önlemler önceden belirlendi. Yeteri kadar antiviral ilaç, medikal malzeme gibi ihtiyaçlar depolandı, tedarik zincirlerimiz sağlam" diye devam etti.

24 Şubat'ta, bir başka komşu ülke, Irak'ta da bir kişide virüs tespit edildi.

Konuştuğumuz Bakanlık yetkilileri, henüz Irak'la sınır kapısının kapatılması gibi bir karar alınmadığını, gelişmelere göre gerekli görülürse bunun değerlendirilebileceğini belirtiyor.

Türkiye'de virüse karşı hangi önlemler alınıyor?

Virüsle mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı bünyesinde Yeni Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu.

Konunun, tüm taraflarının katıldığı toplantılar yapılıyor.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesindeki Halk Sağlığı Acilleri Operasyon Merkezi'nde 7/24 esasına göre çalışan ekipler oluşturuldu.

Önlemler kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti ile direkt uçuşlar 1 Mart tarihine kadar durduruldu.

Başlangıçta Çin'den gelen yolcular için hayata geçirilen termal kamera ile tarama uygulaması, 5 Şubat'ta diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletildi.

İran'la sınırlar da 23 Şubat itibariyle geçici olarak kapatıldı.