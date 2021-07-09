Koronavirüs: Türkiye'de vaka sayıları ve kısıtlamalarda son durum ne?

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 4.883 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

27 Haziran'da hasta sayısı 390 olurken 52 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı 5.409.027 olurken hayatını kaybedenlerin sayısı 49.576'ya yükseldi.

İçişleri Bakanlığı: 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması kalkıyor

İçişleri Bakanlığı, Pazar günü, kademeli normalleşme kapsamında kısıtlamaların büyük oranda kaldırılacağı 1 Temmuz sonrası için bir genelge yayımladı.

Buna göre; 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren;

-Saat 05.00'ten itibaren hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır.

-Sinema salonları tekrar faaliyet gösterebileceklerdir. Yeme ­içme yerlerinde aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar uygulanmayacaktır. Kahvehane, kıraathane gibi işyerlerinde oyunların oynanmasına dair kısıtlamalar sona erdirilecektir.

-Tüm işyerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış­-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir.

-Hali hazırda konaklama tesislerinde saat 22.00'de, diğer yerlerde ise saat 21.00'de sona eren müzik yayınları (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar saat 24.00'e kadar yapılabilecektir.

-Faaliyet konusu nargile salonu/kafesi olan işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmeye devam edilecek ve hiçbir işyerinde nargile servisi yapılmayacaktır.

-Nikah ve Düğün merasimlerinde; ­yiyecek/içecek ikramı yapılabilecektir. ­Müzik yayını saat 24.00'e kadar yapılabilecektir. ­ Fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecektir. ­Katılımcı sınırlamasına gidilmeyecektir. ­

-Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılmak kaydıyla izin verilecektir.

-Şehir içi ve/veya şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilecektir. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler/çocuklarımızın şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar kaldırılacaktır.

-Kamu kurum ve kuruluşlarında 10.00-­16.00 mesai uygulaması sona erdirilecektir.

-Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasına son verilecek ve bu kapsamdaki kişilerin ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı yeterli görülecektir. ­ Afganistan ve Pakistan'dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasının süresi 10 güne düşürülecek ve karantinanın 7'nci gününde uygulanan PCR testinin negatif çıkması halinde zorunlu karantina uygulaması sonlandırılacaktır.

-Sınır kapılarımızdan girişte azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edemeyen vatandaşlarımıza sınır kapılarında PCR veya hızlı antijen testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilecek ve test sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmaları sağlanacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Haziran'daki Kabine toplantısının ardından 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılacağını duyurmuştu.

Aşılama yaşı 18'e indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Perşembe günü Twitter'da yaptığı paylaşımda 18 yaş ve üzeri kişilerin koronavirüs aşısı için randevu alabileceğini duyurdu. Koca, "andevularda yaş sınırı 18'e indi. İlk gün yarın" dedi.

27 Haziran sabahı itibarıyla Türkiye'de toplamda 32 milyon 180 bin 147 kişi iki doz aşı olurken, tek doz aşı olan kişi sayısı ise 14 milyon 834 bin 352 olarak açıklandı.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1408079814662275075?s=20

Sağlık Bakanı Koca, Pazar günü 18 yaş üstü nüfusun yüzde 54'ünün en az bir doz aşı yaptırmış durumda olduğunu duyurdu.

Karantina uygulaması değişti

Sağlık Bakanlığı, Mayıs ayı sonunda "Temaslı Takibi Rehberi"nde yaptığı güncelleme ile, Covid-19 hastaları ile yakın temasta bulunmuş olan kişilerin karantina süresini 10 günden 14 güne çıkardı.

Rehberin "Sağlık çalışanları haricinde temaslı takibi" bölümünde "Yakın temaslı olarak değerlendirilen kişiler son temaslarından sonraki 14 gün boyunca karantinaya alınmalıdır" ifadesi yer aldı. Bu süre daha önce 10 gündü.

Filyasyon ekipleri için hazırlanan rehbere göre "yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 10. günden önce sonlandırılamıyor".

Bu kişilerin karantinası daha önce 7. günde yapılan test sonucu negatif çıkarsa bitiyordu. Yeni rehberde test için bekleme süresi de 10 güne uzatıldı.

Yapılan test sonucu negatif çıkan çalışanlarınsa 11. günde işe geri dönebilecekleri belirtiliyor. Ancak bu, yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar vb. toplu yaşam alanları gibi) bakım verilen alanlarda çalışanları kapsamıyor.

Koca: Son 24 saatte 997 bin kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir günde 997 bin doz aşı yapıldığını açıkladı.

20 Mayıs'ta BioNTech kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Koca, toplam 120 milyon BioNTech aşısının alınacağını; 15 Haziran'a kadar 14,2 milyon doz aşının Türkiye'ye ulaşacağını açıklamıştı.

Türkiye'de Mart ayıyla birlikte virüs yeniden hızlı bir şekilde yayılmaya başlarken günlük vaka sayısı 7 Nisan'dan sonra 50 binin üzerinde seyretmeye başlamıştı. Türkiye, 12-18 Nisan haftası 4 gün üst üste 60 binin üzerinde vaka açıklamıştı.

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Türkiye'de tam kapanma dönemi

Türkiye'de 29 Nisan akşamı başlayan tam kapanma dönemi 17 Mayıs'ta sona ermişti.

Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise Cuma 21.00'den Pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, "17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecek. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecek." açıklaması yapılmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yarından [1 Haziran'dan] itibaren ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlıyoruz." açıklamasını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da 1 Haziran'dan itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacağı, diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edeceği bildirildi.