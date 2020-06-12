Koronavirüs: Türkiye'nin komşularında Covid-19 salgını ne aşamada, sınır kapılarında son durum ne?

Türkiye'nin komşusu ülkeler, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından farklı derecelerde etkilendi.

Ülkelerin salgınla mücadelesi de farklı düzeylerde devam ediyor.

Peki komşu ülkeler salgından ne kadar etkilendi ve şu anda durumları nasıl?

Türkiye'nin salgınla mücadele kapsamında kapattığı ve kısıtladığı sınır kapılarında son durum ne?

Ülkeleri ayrı ayrı inceledik.

Yunanistan: Turizm hazırlıkları sırasında günübirlik yükseliş

Birçok ülkeden farklı olarak koronavirüsle ilgili tedbirleri erken dönemlerde hayata geçiren Yunanistan, Avrupa'da vaka ve ölüm oranının en az yaşandığı ülkelerden biri oldu.

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği ve güncellediği verilere göre, 12 Haziran itibarıyla Yunanistan'da kayıtlı vaka sayısı 3 bin 88, ölüm sayısı ise 183.

Ülke bugünlerde turizme dönmeye odaklanmış durumda.

Yunanistan, 15 Haziran itibarıyla aralarında Türkiye'nin yer almadığı bir grup ülkeden Atina ve Selanik'e uçuşlara izin verileceğini duyurdu.

1 Temmuz'da ise Yunanistan'ın bütün havaalanlarından tüm ülkelere ve tüm ülkelerden Yunanistan'a uçuşlara izin verileceği açıklandı.