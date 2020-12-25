HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs: Türkiye'ye girişlerde negatif PCR test sonucu zorunlu hale geliyor

Koronavirüs: Türkiye'ye girişlerde negatif PCR test sonucu zorunlu hale geliyor

25.12.2020 22:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronavirüs: Türkiye'ye girişlerde negatif PCR test sonucu zorunlu hale geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Aralık'tan itibaren hava yoluyla yurt dışından gelen yolculardan; 30 Aralık'tan itibaren de hava, kara ve deniz yoluyla Türkiye'ye gelen tüm yolculardan son 72 saat içinde alınmış negatif PCR testi isteneceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Aralık'tan itibaren hava yoluyla yurt dışından gelen yolculardan; 30 Aralık'tan itibaren de hava, kara ve deniz yoluyla Türkiye'ye gelen tüm yolculardan son 72 saat içinde alınmış negatif PCR testi isteneceğini açıkladı.

Koca, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyada vaka sayılarının artması ve salgının hız kazanması sebebiyle yurt dışından gelişlerde yeni tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti:

"28 Aralık pazartesi gününden itibaren yurt dışından hava ile 30 Aralık tarihinden itibaren ise hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmesi gerekmektedir. Negatif PCR testi sonucunu ibraz etmeyenler Türkiye'ye gelirken uçağa bindirilmeyecektir. Ülkemize girişte hudut kapısında testini ibraz etmeyenler ikamet edecekleri adreslerde karantina altına alınacaktır. Bu uygulama 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecektir."

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1342521323642351616?s=20

Koca, son dönemde koronavirüste meydana gelen ve İngiltere, Güney Afrika ve Danimarka'da görülen mutasyonlar sebebiyle bu ülkelerden gelen yolcularla ilgili ayrıca önlem alındığına da açıklamasında yer verdi:

"Virüsün bu yeni değişkeninin ülkemize girişini önlemek için son 10 günde İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'da bulunan ve Türkiye'ye gelen kişiler ise hem son 72 saatte yapılmış negatif test sonuçlarını ibraz edecek hem de ikamet edecekleri yerde karantinaya alınacaktır. Karantinanın 7'nci gününde yapılacak olan 2'nci testleri de negatif çıkarsa karantinaları sonlandırılacak, pozitif çıkarsa tedavi altına alınacaklardır."

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi de, bu açıklamanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm THY yolcularından negatif PCR testi sonucu isteneceğini açıkladı:

https://twitter.com/BilalEksiTHY/status/1342506085190656001?s=20

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbim ve ruhum kızımla!' 'Kalbim ve ruhum kızımla!'
21.00 itibarıyla tüm illerde başladı!21.00 itibarıyla tüm illerde başladı!
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?

En Çok Okunan Haberler

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a AİHM tepkisi: Kimsin sen ya, kimsin?

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a AİHM tepkisi: Kimsin sen ya, kimsin?

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

Sigarada vergi oranı değişti

Sigarada vergi oranı değişti

'Devletten 1000 TL destek' mesajıyla dolandırıcılık! 15 kişi tutuklandı

'Devletten 1000 TL destek' mesajıyla dolandırıcılık! 15 kişi tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Diğer Haberler

İki grup arasında kavga! İçki şişeleri ve yumruklarla birbirlerine girdiler

İki grup arasında kavga! İçki şişeleri ve yumruklarla birbirlerine girdiler

Trafik cezaları e-posta hesaplarına gelecek

Trafik cezalarında e-posta dönemi

İstanbul, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü

İstanbul, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü

İzmir’de polis memuruna döner bıçaklı saldırı

İzmir’de polis memuruna döner bıçaklı saldırı

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: BioNTech aşısı için anlaşma imzalandı

Bakan Koca: BioNTech aşısı ile ilgili anlaşma imzalandı

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı!

21.00 itibarıyla tüm illerde başladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.