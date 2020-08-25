Koronavirüs: Ülkelerin okul stratejileri neler?

"Okullar online eğitim ile 31 Ağustos'ta açılacak. Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de aşamalı ve seyreltilmiş şekilde geçilecek. Maske tedariki Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanacak."

Kurul toplantısı açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitim tarihiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

Karar, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı tavsiyesi doğrultusunda alındı. Kurul, 'yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilmesi ve en az 1 ay ertelenmesi' tavsiyesinde bulundu.

Türkiye'de okulların internet üzerinden eğitime 31 Ağustos'ta, yüz yüze eğitime de 21 Eylül'de aşamalı geçilmesine karar verildi.

pek çok ülkede ağustos-eylül aylarında açılması gereken okulların ya takvimleri değişti ya da ülkeler uzaktan eğitime geçeceklerini duyurdu.

Koronavirüs salgınının ikinci dalgası ülke ülke etkisini göstermeye başladı. Vaka sayılarındaki artışla beraber sonbahar döneminde okulların açılıp açılamayacağı da tartışma konusu oldu.

Başbakan ayrıca tıp danışmanlarının, çocukların alacakları eğitimleri kaçırmasının koronavirüsten daha tehlikeli olduğu yönündeki tavsiyesini hatırlatarak, "Okulda COVID-19'a yakalanma riski çok az ve bir çocuğun gelişimi, sağlığı ve refahı için artık okuldan uzakta olmak çok daha zararlı" dedi.

Johnson bunun ülke ekonomisinin sokağa çıkma kısıtlamalarının yarattığı etkilerden kurtulması için önemli bir adım olarak gördüğünü de sözlerine ekledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamayla ebeveynlere "Çocuklarınızı okula gönderin" çağrısı yaptı.

Bölge, ülkenin 52 milyonluk nüfusunun yarısına ev sahipliği yapıyor. Bugün itibariyle 280 yeni vaka sayısı bildiren ülke salgının ilk aşamasında uyguladığı sıkı tecrit ve kapsamlı takiple salgını kontrol edebildiği için büyük övgüler toplamıştı.

Eğitim Bakanı Yoo Eun-hae, açıklamasında Seul bölgesinde son iki hafta içinde en az 150 öğrencinin ve 43 okul personelinin testinin pozitif çıktığını söyledi.

Eğitim Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Seul, Incheon ve Geonggi şehirlerinde lise son sınıf öğrencileri dışındaki tüm öğrencilerin 11 Eylül'e kadar çevrimiçi ders alacağını söyledi.

"Bu nedenle, çocuklarımızı eğitim almaya devam etmeleri ve arkadaşlarıyla birlikte olmaları için sınıflarına geri götürmemiz hayati derecede önemli. Çocuklarımızın yaşam şansı üzerinde hiçbir şeyin okula dönmekten daha büyük bir etkisi olmayacak."

İngiltere'de ıkullar mart ayında kapılarını kapatmıştı ve haziran ayında yalnızca az sayıda öğrenciye yeniden açılmıştı.

Ülkede hükümet, ekonominin ikinci çeyrekteki yüzde 20'lik daralmasından çıkmasına yardımcı olması için okulların yeniden açılmasını teşvik etmeye çalışıyor.

Cumartesi günü İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda hükümetlerinin baş tıp görevlileri, COVID-19'a yakalanmış olsalar bile şiddetli hastalık oranının çocuklarda çok düşük olduğunu ve son derece düşük bir ölüm riski taşıdıklarını söyledi.

İSKOÇYA

İskoçya Eğitim Bakanı John Swinney, İskoç ortaokul öğrencilerinin 31 Ağustos Pazartesi gününden itibaren koridorlarda ve ortak kullanım alanlarında maske zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

FRANSA

Fransa'da okullar 1 Eylül'de açılacak. Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Cumartesi günkü yaptığı açıklamada koruyucu önlemlerin yeterli olması için hükümetin çalıştığını söyledi.