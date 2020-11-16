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Koronavirüs: Uluslararası Af Örgütü'ne göre Belçika'da yaşlılar salgının ilk dalgasında kaderlerine terk edildi

16.11.2020 14:33 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs: Uluslararası Af Örgütü'ne göre Belçika'da yaşlılar salgının ilk dalgasında kaderlerine terk edildi

Belçika hükümeti, Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International'ın (Uluslararası Af Örgütü), salgının ilk aşamasında yatılı bakımevlerinde kalan yaşlıların haklarının ihlal edildiği ve onlara ayrımcılık yapıldığı suçlamalarına "Gerekli dersler çıkarıldı" şeklinde yanıt verdi.

Belçika hükümeti, Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International'ın (Uluslararası Af Örgütü), salgının ilk aşamasında yatılı bakımevlerinde kalan yaşlıların haklarının ihlal edildiği ve onlara ayrımcılık yapıldığı suçlamalarına "Gerekli dersler çıkarıldı" şeklinde yanıt verdi.

Belçika Bakım ve Sağlık Dairesi'nden yapılan açıklamada, Af Örgütü'nün raporundaki iddialara ilişkin olarak, "Geriye dönüp baktığımızda başka seçimler yapabilirdik. Ancak o zaman mevcut olan kaynaklarla en iyisini yapmaya çalıştık" denildi.

Bakım ve Sağlık Dairesi Sözcüsü Joris Moonens, geçmişten gerekli dersleri çıkardıklarını ve bakım merkezlerinin krizle daha iyi başa çıkacak hale geldiğini söyledi.

Flaman Refah Bakanı Wouter Beke, kamu yayımcısı VRT'nin sorularına yanıt vermekten kaçındı.

Wouter Beke De Morgen gazetesine yaptığı açıklamada ise parlamentoda yapılan bir değerlendirmeden sonra, salgının ilk dalgasından gerekli dersleri çıkardıklarını ve politikalarını buna göre ayarladıklarını söylemekle yetindi.

Belçika, dünyada koronavirüs nedeniyle nüfus başına en fazla ölümün yaşandığı ülkelerin başında geliyor.

Ülkede salgının ilk dalgasında koronavirüsün neden olduğu Covid 19 hastalığı hayatını kaybeden her üç kişiden ikisi bakımevlerindeydi. Bu kişilerin beşte dördü de hastaneye kaldırılamadan hayatını kaybetti.

Liege'de bir hastane

'Yaşlılara günlerce yeterli düzeyde bakılamadı'

Uluslararası Af Örgütü'ne göre Belçika'da yaşlılara günlerce yeterli düzeyde bakılamadı, ciddi hak ihlali ve ayrımcılığa uğradı, bununu sorumlusu da siyasetçiler.

Af Örgütü'nün Mart-Ekim dönemini kapsayan raporundaki diğer bazı tespitler şöyle:

  • Bazı hekimler bakımevlerini ziyaret etmek istemedi ya da buna cesaret edemedi
  • Bakımevlerinde kalan yaşlıların bir kısmının giyinme, yıkanma veya diğer kişisel hijyen koşulları yeterli değildi
  • Bazı bakımevi sakinleri günlerce yetersiz beslendi ya da susuz bırakıldı
  • Bunama (demans) şikayeti olan yaşlılara, salgın öncesine göre daha fazla ilaç verildi ve bu kişiler ilaçlarla haraketsiz hale getirildi.
  • Yaşlıların kaldığı bakımevlerinde görevlilerin çoğu, uzun süre yetersiz koruyucu ekipmanla çalışmak zorunda kaldı

Uluslararası Af Örgütü Belçika hükümetinden, salgının ilk dalgasında yaşlılara yönelik yaşam hakkı, sağlık hakkı ve ayrımcılık yasağı ihlalleri için kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma açılması çağrısı yaptı.

Af Örgütü Belçika Sorumlusu Wies De Graeve, hükümetin her zaman, herkes için mümkün olan en yüksek sağlık hizmetini garanti etmekle yükümlü olduğunu belirterek, "Açıkçası bu gerçekleşmedi. Sorumluluk Belçika hükümetine ait" dedi.

Yaklaşık 11,5 milyon nüfuslu Belçika'da şu ana kadar 14 bin 421 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bunların büyük bölümü 70 yaş ve üzeri kişilerden oluşuyor.

Belçika'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı da 536 bin civarında. Bazı uzmanlar ise bu sayının en az 3-4 kat daha fazla olduğunu savunuyor.

Koronavirüs

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