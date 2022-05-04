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Koronavirüs’ün bıraktığı etkiler yavaş yavaş ortaya çıkıyor: Yaşlandırıyor, IQ’yu düşürüyor

04.05.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz bilim insanları, Covid-19'dan kurtulan 46 kişinin bilişsel işlevlerini test etti. İki yılı geride bırakan koronavirüs şimdiye kadar altı milyondan fazla insanın ölümüne sebep oldu. Koronavirüs ile ilgili çalışmalar sürüyor. Bilim insanları yaptıkları son çalışmanın sonuçlarını yayınladı. Koronavirüsü ağır geçiren kişilerin IQ’sünde 10 puanlık azalma olduğu tespit edildi.

Koronavirüs’ün bıraktığı etkiler yavaş yavaş ortaya çıkıyor: Yaşlandırıyor, IQ’yu düşürüyor

Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada koronavirüsü ağır geçiren kişilerin zihin aktivitelerinde kayıp meydana geldiğini ortaya çıkardı.

2020 yılında koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yaş ortalamaları 51 olan 46 hasta izlendi. Çalışmanın sonucunda virüsü ağır atlatanların beyinlerinin yaklaşık 20 yıl yaşlandığını ve bunun da 10 IQ puanı azalma anlamına geldiğini aktardı.

ZİHİNSEL KESKİNLİK AZALDI!

Koronavirüsü yenmeyi başaranlara neden-sonuç ve problem çözme ile ilgili testler yapan bilim insanları hastalığı ağır atlatanların “zihinsel keskinliğinin” azaldığını tespit etti.

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Araştırmada yer alan Imperial College London’da görevli Profesör Adam Hampshire, “İngiltere’de yaklaşık 40 bin kişi yoğun bakımda Covid-19'u atlattı ve bazıları da hastaneye kaldırılmasa da hastalığı ağır geçirdi. Zihin sağlığı sorunları devam ediyor ve bu konuya dikkatli bir şekilde eğilmeliyiz” dedi.

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Bilim insanları hastalar üzerinde yapılan araştırmada özellikle virüsü ağır atlatanların doğru kelimeleri bulmakta zorlandığını da dile getirdi. Uzmanlar, dikkat, karmaşık sorun çözme ve hafıza gibi alanlarda gerileme yaşandığının da altını çizdi.


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koronavirüs (Covid-19)
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