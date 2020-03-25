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  4. Koronavirüs uyarılarını dikkate almadılar! Antalya'da şaşırtan manzara

Koronavirüs uyarılarını dikkate almadılar! Antalya'da şaşırtan manzara

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2020 16:15 | Son Güncelleme

Antalya'da koronavirüs tedbiri amaçlı yapılan uyarılara aldırış etmeyen 65 yaş ve üzeri kişiler, sokaktaki banklarda, havuz kenarlarında oturarak zaman geçirdi. Gençlerin dışarıda olmadığı gözlenen kentte, bir bankanın önünde de sosyal mesafeye uyulmadan kuyruk oluşturulduğu görüldü.

Muratpaşa ilçesinde bulundan Kapalı Yol'a gelen 65 yaş üzeri vatandaşlar koronavirüs uyarılarına aldırmadı. Ağaç altlarında ve havuz kenarlarında yer alan banklarda oturan çok sayıda kişi, ağaçların üzerine asılmış 'Bankta oturma evde kal' uyarılarına kulak asmadı. Bazı kişilerin maske ve eldiven takarak koronavirüsten korunmaya çalıştığı gözlemlenirken, gençlerin sokakta olmayışı dikkat çekti. Kapalı Yol'da bulunan bir banka önünde ise vatandaşlar uzun kuyruk oluştu. Banka önünde 1 metre sosyal mesafesine uymayan vatandaşlar arasında bir kız çocuğun da sırada olması görenleri şaşırttı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sokak koronavirüs Antalya

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