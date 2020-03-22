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  4. Koronavirüs uyarılarını umursamadan, köprüye akın ettiler

Koronavirüs uyarılarını umursamadan, köprüye akın ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2020 09:57 | Son Güncelleme

Dünyayı saran koronavirüs nedeniyle okul, cami ve iş yerlerinin kapatılmasının ve yetkililerin “evde kalın” uyarılarının ardından tüm Türkiye’de hayat adeta durdu. Ancak, olta balıkçılarını koronavirüs de durduramadı.

Tarihi Galata Köprüsü’ne sabahının erken saatlerinde gelen balıkçılar, balık tutup aralarında sohbet etti. Köprüde yaşanan yoğunluk ise havadan görüntülendi.

Olta balıkçıları korona virüse rağmen Tarihi Galata Köprüsü’nde

Dünyayı saran korona virüs nedeniyle Türkiye’de yetkililer tarafından alınan önlemler gün geçtikçe daha da sıklaşıyor. Son olarak 65 yaş üstü ve özellikle kronik rahatsızlığı olan hastaların 24.00’den itibaren dışarıya çıkmasının yasaklanmasının ardından İstanbul adeta hayalet şehre döndü.
Mega kentin en yoğun cadde ve sokaklarında insan görülmezken, Tarihi Galata Köprüsü’nde ise yoğunluk yaşandı. Yoğunluğun sebebi ise olta balıkçılarıydı. Yetkililerin “evde kalın” uyarılarına rağmen pazar sabahının erken saatlerinde oltalarını alan vatandaşlar köprüye gelerek balık tutmaya başladı.
Maske ve eldiven takmayarak hiçbir önlem almadıkları görülen balıkçılar, yakın mesafeden de kendi aralarında sohbet etmeyi ihmal etmedi.

"65 YAŞ ÜSTÜ GELMEDİ, BURASI BİZE KALDI"

"65 YAŞ ÜSTÜ GELMEDİ, BURASI BİZE KALDI"
Balıkçı Muhammet Solak, “Burası İstanbul’un tarihi balık yeridir. Gördüğünüz herkes balık hastasıdır. Birçoğu korunuyor, bazıları da korunmuyor. Sabah gazetede gördüm, 65 yaş üstü ihtiyarlar onlar buraya geliyorlardı. Bugün onlar gelmediler, burası bize gençlere kaldı. Açık alanda korona virüsün o kadar etki göstermeyeceğini sanıyorum. Kapalı alan ile açık alan farklı oluyor. Normal bir kalabalık var, virüs salgını çok etkili oldu. Normalde burada olta atmaya yer bulamazdık” dedi.
Öte yandan, Tarihi Galata Köprüsü’nde olta balıkçılarının yoğunluğu ise havadan görüntülendi.
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Tarihi Galata Köprüsü balıkçı

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