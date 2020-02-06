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Koronavirüs uyarısı yapan doktor hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 06.02.2020 21:18 | Son Güncelleme

Koronavirüs tehdidi hakkında ilk uyarıyı yapan isimler arasında yer alan Li Wenliang, virüs sonucu yaşamını yitirdi.

Koronavirüs uyarısı yapan doktor hayatını kaybetti

Koronavirüs tehdidini ilk fark eden ve meslektaşlarını virüs hakkında uyaran Çinli doktor Li Wenliang'ın hastalık sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Global Times adlı Çin'de İngilizce yayın yapan gazete, Li'nin Vuhan'da virüs sonucu öldüğünü duyurdu. Koronavirüse yakalanan 34 yaşındaki Li, bir süredir tedavi görüyordu.

Göz doktoru olan Li, virüs tehdidi hakkında blogu üzerinden halkı uyardığı için polis tarafından sorgulanmıştı. Kamu Güvenliği Departmanı, Li'yi yalan iddialarda bulunmakla suçlandığı bir belge imzalatmıştı. Çin'de polis ayrıca Li'nin de aralarında olduğu sekiz kişi hakkında söylenti yaydıkları gerekçesiyle soruşturma açmıştı. Li, blogunda ve diğer doktorlarla iletişim kurduğu sosyal medya grubunda virüs hakkında uyarılarda bulunmuştu.

Geçen yılın sonuna doğru Çin'de bir pazardan yayılan yeni tür koronavirüs, şu ana kadar en az 560 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Son veriler, çoğunluğu Vuhan'da olmak üzere 28 binden fazla kişide virüse rastlandığını gösteriyor. Yaklaşık 30 ülkede görülen virüs sonucu Filipinler'de iki, Hong Kong'da bir kişi hayatını kaybetti.

rtr/ÖA,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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