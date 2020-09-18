Koronavirüs vaka sayıları 30 milyonu aştı

Ölüm sayısı da bir milyona yaklaştı. Avrupa yeni kısıtlamalara hazırlanırken, İsrail ikinci kez sokağa çıkma yasağı ilan etti.Dünya genelindeki koronavirüs enfeksiyon seyrini takip eden ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi Perşembe gecesi itibarıyla yeni tür koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığına yakalananların sayısının dünya çapında 30 milyon sınırını aştığını duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada Covid-19'a bağlı nedenlerden ötürü 946 binden fazla kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada en fazla can kaybının 330 milyon nüfuslu ABD'de kaydedildiği belirtilerek, ülke genelinde 6,6 milyon insanın enfekte olduğu ve 197 binden fazla kişinin de hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Korona salgınının en fazla can kaybına yol açtığı ikinci ülkenin ise Hindistan olduğu kaydedildi. Buna göre Hindistan'da 5,2 milyon insan enfekte olurken, 84 binden fazla insan öldü.

Üçüncü sıradaki Brezilya'da ise enfekte olan hasta sayısının 4,4 milyon, ölüm vakalarının da en az 134 bin olarak tespit edildiği aktarıldı.