Koronavirüs vaka sayıları artış gösteren iller için 'sıcak hava' uyarısı

Doç. Dr. Kayıpmaz, vaka sayıları nın başı çektiği Ankara başta olmak üzere Konya, İstanbul, Kayseri, Diyarbakır'da yaşayanların da dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, "Sonbaharın da gelmesiyle üstümüzdeki rehavet havasını atalım. Tedbirli yaşantımıza geri dönelim. İşimizi görüp dışarıda evimize geri dönelim." ifadesini kullandı.

"Kalabalıklardan uzak durmasını tavsiye ediyoruz. Dışarı çıkıp hava almak gerekecekse de sakin saatleri ve havanın sıcak olmadığı saatleri tercih etmelerini öneriyoruz. Sakin yerlerde iki kişiden fazla olmayacak şekilde yapılacak bir yürüyüş çok önemlidir. Böylece hem daha sağlıklı kalmanızı sağlar hem de evde uzun süre kalmanın getireceği psikolojik olumsuz etkilerden sizi korur. Biz bu dönemde evde vakit geçirirsek vaka sayılarımızda düşüş olur. İnsanlar 'Tanımadığım bilmediğim kişilerden bu hastalık bana bulaşır ama sevdiğim, tanıdığım kişilerden bu hastalık bana bulaşmaz.' diye hareket ediyor. İş yerlerinde, ofislerde insanlar bir araya geldiklerinde maskelerini indiriyor, beraber bir şeyler yiyip içiyor, o sırada hastalık kendine yayılmak için fırsat bulabiliyor."

"MASKE POŞETE KONULDUKTAN SONRA ÇÖPE ATILMALI"

Doç. Dr. Kayıpmaz, maske kullanımı konusunda da uyarılarda bulundu. Kişiler arasındaki mesafenin maske indiği her an belirli bir düzeyin üzerinde olması gerektiğini vurgulayan Kayıpmaz şunları kaydetti:

"Maskeler indiğinde de kişiler arası mesafe korunmalı. Sevdiğimiz insanlardan da biz hastalığı kapabiliriz, sadece tanımadığımız kişilerden değil. Buna da son derece dikkat etmeliyiz.