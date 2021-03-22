HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs vaka sayıları yükseliyor! Yeni yasaklar gelebilir

Koronavirüs vaka sayıları yükseliyor! Yeni yasaklar gelebilir

22.03.2021 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 102 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 20 bin 428 olarak açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyonu, toplam vefat sayısı ise 30 bini geçti. Son gelen veriler salgın 3. pik endişesini doğururken, yeni yasak kararlarının gündemde olduğu iddia edildi.

Koronavirüs vaka sayıları yükseliyor! Yeni yasaklar gelebilir

'Yerinde karar' dönemi uygulanmaya devam ederken koronavirüs vaka sayılarındaki artış endişe yaratıyor.

Son yayımlanan verilere göre koronavirüs risk haritasında 'mavi' kategoride bir tek Şırnak kalırken, son bir haftadaki artışla 'kırmızı' listedeki ilk sayısı 25'ten 39'a yükseldi.

YENİ YASAK KARARLARI MI GELİYOR?

Yaşanan artışla birlikte yeni kısıtlama kararları da gündem gelmeye başladı.

Uzmanlar 3. pik endişesini dile getirirken, Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre gündeme gelen yeni yasak kararları şöyle;

  • Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde marketlerin otoparkları kapatılacak.

  • Alınacak önlemler kapsamında çocuk parkları kapatılacak.
Koronavirüs risk haritasında son durum: 14 il daha kırmızıya döndü, mavi kategoride tek bir il kaldıKoronavirüs risk haritasında son durum: 14 il daha kırmızıya döndü, mavi kategoride tek bir il kaldı

-Piknik alanlarında HES kodu sorulacak. Her tür ev ziyaretinin yapılmaması, temaslı kişilerin evlerinden çıkmaması sağlanacak.

  • Şehirlererası otobüs terminalleri, berber, kuaför ve güzellik merkezleri ile marketlerde HES kodu uygulaması yaygınlaştırılacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sofralarınızı renklendirecek ürünlerSofralarınızı renklendirecek ürünler
Trafik yoğunluğu yüzde 58'e ulaştıTrafik yoğunluğu yüzde 58'e ulaştı
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Koronavirüs risk haritası

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Diğer Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Trafik yoğunluğu yüzde 58'e ulaştı

Koronavirüs risk haritasında son durum: 14 il daha kırmızıya döndü, mavi kategoride tek bir il kaldı

14 il daha kırmızıya döndü, mavi kategoride tek bir il kaldı

İstanbul'a çamur yağdı! Soluğu oto yıkamacıda aldılar

Sabah bu manzarayla karşılaştılar

Meteoroloji açıkladı! Birçok il için kar uyarısı (22 Mart yurtta hava durumu)

Meteoroloji açıkladı! Birçok il için kar uyarısı

İstanbul'da askerden izne gelen gencin sır ölümü! Ailesi sinir krizi geçirdi

Askerden izne gelen gencin sır ölümü! Ailesi sinir krizi geçirdi

Motosikletine çarptıkları hurda kağıt toplayan genci darbettiler

Hem motosikletine çarptılar hem de darp ettiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.