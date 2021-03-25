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Koronavirüs vaka sayılarındaki artış sonrası flaş 'tam kapanma' önerisi

25.03.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Normalleşme ile birlikte hafta sonu yasaklarında esnemeler yaşanırken, bu süreçle birlikte vakalar da patladı. Her geçen gün artan vakalar için dikkat çeken 'tam kapanma' önerisi geldi.

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış sonrası flaş 'tam kapanma' önerisi

Türkiye koronavirüsle mücadelesini sürdürürken artan vaka sayıları endişe yaratıyor. Koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 29 bin 762 olarak açıklanırken, tablo giderek kötüleşiyor.

Uzmanlardan peş peşe uyarılar gelirken, son olarak. Hürriyet baş yazarı Osman Müftüoğlu'ndan dikkat çeken bir öneri geldi.

FLAŞ 'TAM KAPANMA' ÖNERİSİ

Gidişatın hiç iyi olmadığını belirten Müftüoğlu, hafta sonu için tam kapanma önerisinde bulundu.

Hiç vakit kaybetmeden önlem alınması gerektiğini belirten Müftüoğlu, ülke genelinde bu cuma akşamı 21.00’den başlayarak pazartesi sabahı 05.00’te sonlanacak bir tam kapanma uygulanması gerektiğini savundu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) normalleşme

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