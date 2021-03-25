Koronavirüs vaka sayılarındaki artış sonrası flaş 'tam kapanma' önerisi

Türkiye koronavirüsle mücadelesini sürdürürken artan vaka sayıları endişe yaratıyor. Koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 29 bin 762 olarak açıklanırken, tablo giderek kötüleşiyor.

Uzmanlardan peş peşe uyarılar gelirken, son olarak. Hürriyet baş yazarı Osman Müftüoğlu'ndan dikkat çeken bir öneri geldi.

FLAŞ 'TAM KAPANMA' ÖNERİSİ

Gidişatın hiç iyi olmadığını belirten Müftüoğlu, hafta sonu için tam kapanma önerisinde bulundu.

Hiç vakit kaybetmeden önlem alınması gerektiğini belirten Müftüoğlu, ülke genelinde bu cuma akşamı 21.00’den başlayarak pazartesi sabahı 05.00’te sonlanacak bir tam kapanma uygulanması gerektiğini savundu.



