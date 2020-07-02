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Koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili korkutan açıklama: Bu rakamlarla eylülde okulları açmayı unutun

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 09:42 | Son Güncelleme

Vaka sayılarının yüksek olmasına dikkat çeken Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, böyle devam etmesi halinde eylül ayında okulların açılmasının çok zor olduğunu belirtti.

Koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili korkutan açıklama: Bu rakamlarla eylülde okulları açmayı unutun

Türkiye bir yandan normalleşme sürecinde adımlarını tek tek atarken bir yandan da koronavirüsle mücadelesini sürdürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün yeni vaka, ölüm ve iyileşen sayılarını duyururken, açıklanan rakamlar pek de iç açıcı değil.

SAĞLIK BAKANI KOCA 5 İLİ UYARDI

Dün video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Son 2 hafta içinde 5 ilimizin günlük vaka sayılarında dikkat çekici artış olmuştur. Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya, Diyarbakır'dır." ifadelerini kullandı.

EYLÜLDE OKULLAR AÇILMAYACAK MI?

Vaka sayılarının bir türlü 1000'in altına düşmemesi ile ilgili kaygılarını dile getiren Hürriyet Başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü yazısında koronavirüs günlük vaka sayısının böyle devam etmesi halinde eylül ayında okulların açılmasının zor olduğunu iddia etti.

"Bu rakamlardan korkalım" başlıklı yazısında Müftüoğlu, "Bu rakamlarla eylülde okulları açmayı unutun." ifadelerine yer verdi.

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