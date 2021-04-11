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  4. Koronavirüs vaka sayısı 60 bine dayandı! Ramazan için hangi kararlar alınacak?

Koronavirüs vaka sayısı 60 bine dayandı! Ramazan için hangi kararlar alınacak?

11.04.2021 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vakalarındaki artış sonrasında yeni önlemlerin gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Kulislerde Ramazan boyunca kapanma seçeneğinin tartışıldığı belirtildi.

Koronavirüs vaka sayısı 60 bine dayandı! Ramazan için hangi kararlar alınacak?

Koronavirüs vakaları 60 bine dayandı. Son açıklanan koronavirüs tablosunda 248 kişi hayatını kaybetti, 52 bin 676 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayılarının bu kadar hızlı artmasının başlıca nedeni olarak mutant virüs gösterildi.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüsle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrası güzel günlere hazırlamak istiyoruz.' ifadesini kullandı. Bu gelişmelerin ardından gözler, bu hafta yapılması planlanan kabine toplantısına çevrildi.

Ramazana sayılı günler kala alınacak önlemlerin arasında tam kapanmanın olup olmayacağı merak konusu oldu. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın yazısında göre 'tam kapatma' ile 'kapatma' arasında ciddi fark olduğu, Türkiye'nin en riskli dönemlerde uyguladığı kararlara 'kapatma' denildiği aktarıldı. Kulislerde hükümetin, Ramazan boyunca 'kapatmaya' daha yakın olduğu belirtildi.

Olası bir 'kapatma' kararının alınmasıyla; Türkiye'nin 6 ay öncesine döneceği, lokantaların, kafelerin kapatılması, kuaför ve spor salonlarına yasak gelmesi, 65 yaş ve 20 yaş için yeni kurallar ve saat uygulamasının yapılması, düğün, taziye, asker uğurlama gibi konularda sınırlama olabileceği belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Recep Tayyip Erdoğan

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