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Koronavirüs vaka sayısı artan Diyarbakır'da vatandaşlar diken üstünde

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 14:59 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da yeni normalleşme süreciyle birlikte son 14 gün içinde 450 kişi koronavirüse yakalandı. Yaklaşık 650 kişinin de evlerinde karantinada olduğu kentte vatandaşların evlerine çekilmesi sonucu sokaklar boş kaldı. STK'lardan kent sakinlerine uyarı üstüne uyarı geldi. Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) üyesi Resul Gündoğan'ın koronavirüsten yaşamını yitirmesiyle de borsada çalışmalar sonlandırıldı.

Koronavirüs vaka sayısı artan Diyarbakır'da vatandaşlar diken üstünde

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak salgın haline dönüştü. Türkiye’de şimdiye kadar 2 milyon 586 bin 995 test yapılırken, 176 bin 677 vaka tespit edildi. Bu vakaların 150 bin 82’si iyileşti. 4 bin 792 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 684 kişi ise yoğun bakımda tedavi görmeye devam ediyor. Hükümetin atmış olduğu adımlar ve vatandaşların da ‘evde kal’ çağrılarına uymasının ardından 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme sürecine girildi.

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SON 14 GÜNDE VAKA SAYISI ARTTI

Yeni normalleşme süreci ile birlikte vaka sayılarında düşüş, iyileşen hasta sayılarında artış devam ederken Diyarbakır diken üstünde yaşamaya devam ediyor. Daha önce günde 3-5 arasında olan vaka sayısı son günlerde hızla arttı. Son 14 gün içinde 450 yeni vaka hastaneye yatırılırken, 650 kişinin de evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi. Kent genelinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca maskesiz sokağa çıkma yasağı devam ederken, son 14 gün içerisinde 3 kişinin de korona virüsten dolayı hayatını kaybetmesi üzerine vatandaşlarda tedirginlik başladı.

Hafta sonlarında kentin en işlek caddeleri yoğunluk olurken vaka sayılarının artması üzerine vatandaşlar bu hafta sonu evlerine çekildi. Cadde ve sokakların boş olduğu kentte az sayıda insanın dışarıda olduğu gözlendi.

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STK'LARDAN UYARI GELDİ

Diyarbakır'da artan vakalar üzerine bir grup STK vatandaşları tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.

Aralarında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve Diyarbakır Ticaret Borsası'nın da bulunduğu 27 STK'nın ortak imzasını taşıyan açıklamada salgın tehdidinin devam ettiği, kontrol altına alındığına dair veri olmadığı, virüsün bulaşıcılığının yüksek olduğu ve henüz bir aşısı ile tedavisinin bulunmadığı hatırlatıldı.

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BORSADA ÇALIŞMALAR DURDU

Diyarbakır'da 10 gün önce korona virüse yakalanan Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Yönetim Kurulu Üyesi Resul Gündoğan, tedavi gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 10 gün önce korona virüse yakalanan DTB Yönetim Kurulu Üyesi Resul Gündoğan, sabah tedavi gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. DTB Başkanı Engin Yeşil, önceki hafta sosyal mesafe kuralına uygun şekilde gerçekleştirdikleri yönetim kurulu toplantısının ardından rahatsızlanan Gündoğan'ın hastanede yaptırdığı korona virüs testinin pozitif çıktığını belirterek, DTB yönetimi ve çalışanlarına test yapıldığını, iki yönetim kurulu üyesi ile bir çalışanlarının testinin pozitif çıktığını söyledi.

İHA

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