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Koronavirüs vaka sayısı Cuma günü bir günde 400.000'e ulaşarak rekor kırdı

17.10.2020 23:04 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı, dünya çapında Cuma günü 400.000 Covid-19 vaka tespit edildiğini ve bunun bir rekor olduğunu açıkladı.

Koronavirüs vaka sayısı Cuma günü bir günde 400.000'e ulaşarak rekor kırdı

Reuters haber ajansı, dünya çapında Cuma günü 400.000 Covid-19 vaka tespit edildiğini ve bunun bir rekor olduğunu açıkladı.

Son haftalarda vaka sayısında büyük artış yaşanan Avrupa, salgında ikinci dalganın şu anki merkezi konumunda.

Reuters yaptığı analizde, Avrupa ülkelerinin son bir haftadır günde 140.000 yeni vaka bildirdiğine ve bunun salgından kötü etkilenen ABD, Brezilya ve Hindistan'daki yeni vaka sayılarının toplamından fazla olduğuna dikkati çekti.

Reuters'ın analizine göre dünya çapında her yeni 100 vakadan 34'ü Avrupa'da tespit edildi.

Bölge, şu an her dokuz günde bir 1 milyon yeni vaka bildiriyor ve bölgede salgının başlangıcından beri toplamda 6,3 milyon vaka görüldü.

Reuters'ın sayımına göre, 12 Ekim haftasında Avrupa'daki vakaların yaklaşık yarısı İngiltere, Fransa, Hollanda, İspanya ve Rusya'da meydana geldi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Avrupa Direkörü Dr Hans Kluge Perşembe günü, "Avrupa'daki epidemiyolojik durum çok vahim. Günlük vakalar artıyor, hastaneye başvurular artıyor ve Covid-19 ölümlerin en büyük beşinci sebebi" demiş ve bölgede günde 1000 kişinin yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söylemişti.

Fransa, günlük 19.425 vaka sayısıyla son yedi günde Avrupa'da ortalama en fazla vaka bildiren ülke konumunda. Fransa'yı İngiltere, Rusya, İspanya ve Hollanda izliyor.

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