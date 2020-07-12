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Koronavirüs vaka sayısında dünya genelinde rekor artış: 24 saatte 230 binden fazla yeni vaka

12.07.2020 23:46 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) son 24 saatte dünya genelinde 230 bin 370'den fazla kişiyle rekor vaka artışı olduğunu açıkladı. En çok artış ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika'da kaydedildi. Günlük can kaybı ise 5 bin civarında seyrediyor.

Koronavirüs vaka sayısında dünya genelinde rekor artış: 24 saatte 230 binden fazla yeni vaka

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) son 24 saatte dünya genelinde 230 bin 370 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı. Bu günlük bazda yeni rekor anlamına geliyor.

En çok artış ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika'da kaydedildi.

Günlük 5 bin kişi dolayındaki ölümler ise sabit seyrediyor.

Bir önceki rekor artış 228 bin 102 kişiyle 10 Temmuz'da kaydedilmişti.

Reuters haber ajansının verilerine göre dünya genelindeki toplam vaka sayısı 13 milyona yaklaştı. Son 7 ayda virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 565 bini aştı.

Florida, ABD'de en çok yeni vakanın görüldüğü eyalet

ABD'nin Florida eyaletinde de son 24 saatte vaka sayısında rekor artış yaşandı. 1 gün içinde 15 bin 299 kişide koronavirüs tespit edildi.

ABD nüfusunun yüzde 7'sinin yaşadığı eyaletteki bu artış, ABD'deki günlük toplam vakanın dörtte birine denk geliyor.

Eyalette son 24 saatte 45 kişi de hayatını kaybetti.

Koronavirüs önlemlerini Mayıs ayında kaldırılmaya başlayan Florida yaşlı nüfus yoğunluğu ve turizm nedeniyle salgın karşısında hassas bölgelerden biri.

Reuters Florida'da bulunan 40'tan fazla hastanenin hepsinin yoğun bakım ünitelerinin tamamen dolu olduğunu bildirdi.

Eyalette bulunan Walt Disney World parkı da önceki gün yeniden ziyaretçilere açılmıştı.

Koronavirüs

Koronavirüs

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