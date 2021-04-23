Koronavirüs vaka sayısında dünya rekoru kırmışlardı! Hindistan'da ölüler sokaklarda yakılıyor

314 bin 835 kişinin testinin daha pozitif sonuç vermesiyle 31 Aralık 2019 tarihinde ilan edilen koronavirüs salgınında en yüksek vaka sayısını kaydeden Hindistan, dünyanın başka hiçbir yerinde görülmemiş bir dalgayla karşı karşıya. Ülkede günlük vaka sayısı şimdiye kadar görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

VİRÜSTEN ÖLME KORKUSU TÜM ÜLKEYİ SARDI

Öte yandan Hindistan'ın neredeyse 1,4 milyarlık nüfusunu takip eden korku, tüm ülkeyi sarmış durumda. Çünkü salgının ikinci dalgası ülkenin hastanelerini etkiliyor, vatandaşların sokaklarda ölmesine neden oluyor ve sadece çaresiz aileleri değil, hastane yöneticilerinin de oksijen için hastanelere başvurduğunu görülüyor.

Uzmanlar, ülke çapındaki artan vakaların ardından hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğunu hastanelerin çoğunun dolu olduğu ve oksijenin bittiğini açıklandı.

KREMATORYUM FIRINLARI ERİDİ

Uluslararası haber ajansları, bir haftadır krematoryumlarda durmadan yakılan cesetlerin fotoğraflarını dünyaya servis ediyor. Krematoryum fırınları 24 saat kullanılmaktan eriyor. Krematoryumlarda yakılan sayıların analizine göre, Hindistan'ın Covid ölümleri resmi olarak bildirilenden on kat daha fazla olabilir.