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Koronavirüs vaka sayısında dünya rekoru kırmışlardı! Hindistan'da ölüler sokaklarda yakılıyor

23.04.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyedeki tırmanışını sürdürürken ajanslar peş peşe ülkedeki trajediyi gösteren fotoğraflar geçmeye başladı. Ölüleri yakmaktan eriyen fırınlar, cesetlerin arasında dolaşan insanlar facianın boyutunu anlatmaya yetiyor.

314 bin 835 kişinin testinin daha pozitif sonuç vermesiyle 31 Aralık 2019 tarihinde ilan edilen koronavirüs salgınında en yüksek vaka sayısını kaydeden Hindistan, dünyanın başka hiçbir yerinde görülmemiş bir dalgayla karşı karşıya. Ülkede günlük vaka sayısı şimdiye kadar görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

VİRÜSTEN ÖLME KORKUSU TÜM ÜLKEYİ SARDI

Öte yandan Hindistan'ın neredeyse 1,4 milyarlık nüfusunu takip eden korku, tüm ülkeyi sarmış durumda. Çünkü salgının ikinci dalgası ülkenin hastanelerini etkiliyor, vatandaşların sokaklarda ölmesine neden oluyor ve sadece çaresiz aileleri değil, hastane yöneticilerinin de oksijen için hastanelere başvurduğunu görülüyor.

Uzmanlar, ülke çapındaki artan vakaların ardından hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğunu hastanelerin çoğunun dolu olduğu ve oksijenin bittiğini açıklandı.

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KREMATORYUM FIRINLARI ERİDİ

Uluslararası haber ajansları, bir haftadır krematoryumlarda durmadan yakılan cesetlerin fotoğraflarını dünyaya servis ediyor. Krematoryum fırınları 24 saat kullanılmaktan eriyor. Krematoryumlarda yakılan sayıların analizine göre, Hindistan'ın Covid ölümleri resmi olarak bildirilenden on kat daha fazla olabilir.

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BOŞ ALANLAR KREMATORYUMA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Bununla birlikte Hindistan'da, koronavirüs kurbanlarının toplu yakılması için krematoryumlarda yer kalmayınca ölüler boş zeminlerde yakılmaya başlandı. Hindu geleneğine göre, gün batımından sonra hiçbir ceset yakılmaması gerektiği biliniyor ancak bu durumda dumanlardan gökyüzünü saran dumanalardan kurtulmak mümkün değil. Son 24 saatte Hindistan 314.835 yeni koronavirüs vakası kaydederken, ölümler 2.104 arttı.

GÜNLÜK OLARAK DÜNYADA EN FAZLA VAKA KAYDEDİLEN ÜLKE

İlk Kovid-19 vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da zaman içinde artan günlük vaka sayısı, 16 Eylül 2020'de 97 bin 859'a kadar çıkmış, bu tarihten sonra aşağı yönlü seyre girmişti. Günlük vaka sayısı sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlı şekilde azalarak 1 Şubat'ta 8 bin 587'ye kadar düşmüştü.

İlk dalganın ardından vaka eğrisi şubattan itibaren yukarı doğru sert bir yay çizerek yeni ve ilkinden çok daha büyük bir dalga meydana getirdi. Hindistan 2 Nisan'dan bu yana günlük bazda dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke konumunda bulunuyor.

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UYGULANAN AŞI SAYISI 135 MİLYONU GEÇTİ

Nüfusu yaklaşık 1,4 milyar olan ülkede hastalığa karşı yaygın aşılama kampanyası yürütülüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 135 milyon 478 bin 420 doza ulaştığını duyurdu.

Kovid-19 aşılama verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesine göre, Hindistan, ABD ve Çin'in ardından "dünyada en fazla aşı yapılan 3. ülke" oldu.

Salgının dünya genelindeki yeni dalgasını ilk karşılayan ülkelerden biri olan Hindistan'da, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Özellikle Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'da ortaya çıkan 3 mutasyonlu tür, uzmanlarca endişe kaynağı olarak görülüyor. Virüsün bu mutasyonları, Hindistan'da 30 Aralık 2020'den bu yana genetik sekansı çıkarılan 11 bin virüs numunesinin yüzde 7'sinde tespit edilmişti.

Pencap eyaleti yetkilileri, 24 Mart'ta yaptıkları açıklamada, eyalette 1 Ocak-10 Mart'ta toplanan ve gen dizilimi çıkarılan 404 numunenin yüzde 81'inde Kovid-19'un ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı türüne rastlandığını açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, kitlesel hareketliliği ve sosyal etkileşimi azaltmaya yönelik tedbirlerdeki eksikliğin vaka artışında etkili olduğu itirafında bulunmuştu.

Vardhan, vakaların en çok arttığı 11 eyalette dini festivallerin kutlandığına, seçim mitinglerinin düzenlendiğine, insanların toplu ekinliklerde mesafe kurallarını ihmal ettiğine dikkati çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hindistan

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