HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs: Vaka tespit edilmeyen ülkeler hangileri?

Koronavirüs: Vaka tespit edilmeyen ülkeler hangileri?

01.04.2020 16:32 | Son Güncelleme

Koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkelerin hangisi olduğuna yönelik Google aramaları dünya çapında artıyor.

Koronavirüs: Vaka tespit edilmeyen ülkeler hangileri?

Koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkelerin hangisi olduğuna yönelik Google aramaları dünya çapında artıyor.

Bazı insanlar bunu, o ülkelere gitmek için arıyor olabilir.

İstatistik sitesi Statista'ya göre 1 Nisan itibarıyla bu ülkeler şöyle: Türkmenistan, Tacıkistan, Yemen, Güney Sudan, Kuzey Kore, Malavi, Sao Tome ve Principe, Komor Adaları, Lesotho.

Ama bu ülkelerle ilgili önemli bir sorun var: Virüsü tespit etmek için insanları test etmek gerekiyor ve bu ülkelerin bir kısmının test yapmadığı düşünülüyor.

Bazı ülkelerde ise koronavirüse dair sansür vakaları bildiriliyor.

Aralarında Birleşmiş Milletler ve Oxfam'ın da bulunduğu çok sayıda uluslararası örgüt, Afrika ülkeleri başta olmak üzere en yoksul ülkelere acil sağlık yardımı ve borçların silinmesi gibi adımlar talep etmişti.

Uzmanlara göre bu ülkelere yardım edilmemesi durumunda milyonlarca insan hayatını kaybedebilir.

Koronavirüs


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKorona bunu da yaptırdı!Korona bunu da yaptırdı!
112 yaşındaki İngiliz, resmen 'dünyanın en yaşlı erkeği' ilan edildi112 yaşındaki İngiliz, resmen 'dünyanın en yaşlı erkeği' ilan edildi112 yaşındaki İngiliz, resmen 'dünyanın en yaşlı erkeği' ilan edildi112 yaşındaki İngiliz, resmen 'dünyanın en yaşlı erkeği' ilan edildi
Corona virüs hakkında endişe verici gelişmeCorona virüs hakkında endişe verici gelişme
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs ülkeler

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Bilim Kurulu Üyesi: İpin ucunun kaçtığı yerler var

Bilim Kurulu Üyesi: İpin ucunun kaçtığı yerler var

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Erkan Petekkaya'nın dizisi Gel Dese Aşk için flaş karar

Erkan Petekkaya'nın dizisi Gel Dese Aşk için flaş karar

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

İlginizi Çekebilir

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

Korkutan koronavirüs açıklaması: Herkesi kurtaramayacağız

Korkutan koronavirüs açıklaması: Herkesi kurtaramayacağız

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Virüs tedavisinde o ilacın işe yaradığını bulan doktor ölüm tehdidi alıyor

Virüs tedavisinde o ilacın işe yaradığını bulan doktor ölüm tehdidi alıyor

5 yıl önce televizyonda yayınlanmış! Gizli laboratuvarlarda...

5 yıl önce televizyonda yayınlanmış! Gizli laboratuvarlarda...

Diğer Haberler
İngiltere'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi

İngiltere'de bir günde can kaybı 563

Güney Afrika’da koronavirüs karantina kurallarını ihlal edenler polislerce kırbaçlanıyor

Karantinaya uymayanları sokakta kırbaçlıyorlar

112 yaşındaki İngiliz, resmen 'dünyanın en yaşlı erkeği' ilan edildi

112 yaşındaki İngiliz, resmen 'dünyanın en yaşlı erkeği' ilan edildi112 yaşındaki İngiliz, resmen 'dünyanın en yaşlı erkeği' ilan edildi

Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın böyle af diledi

Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın böyle af diledi

'Hong Kong'da bir kediye sahibinden koronavirüs bulaştı'

'Hong Kong'da bir kediye sahibinden koronavirüs bulaştı'

En genç korona kurbanı '2 saat içinde fenalaşarak yaşamını yitirdi'

En genç korona kurbanı '2 saat içinde fenalaşarak yaşamını yitirdi'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.