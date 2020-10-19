Koronavirüs vakaları artıyor, tüm dünyada önlemler sertleşiyor

Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı verilere göre dünya çapında koronavirüse yakalananların sayısı 40 milyonu aştı. Bu rakam, her ülkenin paylaştığı resmi rakamlara dayandırılıyor. Uzmanlar gerçek sayının test yetersizliği ve ülkelerin raporlama sıkıntıları nedeniyle daha fazla olduğunu tahmin ediyor.

Salgının yayılma hızı da arttı. Sadece 32 günde toplam vaka sayısı 30 milyondan 40 milyona yükseldi. Vaka sayısının 20 milyondan 30 milyona çıkması 38 gün, 10 milyondan 20 milyona yükselmesi ise 44 gün içinde olmuştu.

Pandeminin başından bu yana 1 milyon 100 binden fazla insan Covid-19'dan hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü, etkili bir aşı bulunana ve kullanılmaya başlanana kadar bu sayının ikiye katlanacağını ve başarılı bir mücadele geliştirilmezse daha da yükselebileceği konusunda uyarıyor.

Dünyada koronavirüs bilançosu ve yeni önlemler

ABD, Hindistan ve Brezilya vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler. Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinde toplam vaka sayısı, tüm dünyada görülen vaka sayısının yüzde 47,27'sine tekabül ediyor.