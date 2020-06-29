Koronavirüs vakaları arttı, tedbirler geri geldi! Balkanlar'da alarm

Sırbistan'da bugün 242 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam vaka sayısı 14 bin 288'e, can kaybı ise 274'e çıktı. Aktif vaka sayısının 1433 olduğu Sırbistan'da, 39 kişinin solunum cihazına bağlı olduğu açıklandı.

VRANJE'DE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Günlük vakaların artmaya devam etmesinin ardından kriz masası yeni bazı tedbirler aldı. Başkent Belgrad'da tüm kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirilirken, Vranje şehrinde olağanüstü hal ilan edildi.

Öğrenci Kliniği Müdürü Marija Obradovic, yurtlarda kalan 210 üniversite öğrencisine Kovid-19 bulaştığını, 50 öğrencinin daha test sonuçlarının beklendiğini duyurdu.

Bu arada, Adalet ve Barış Partisi (SPP) Genel Başkanı Muamer Zukorlic, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirterek, "Birkaç gündür tedavi görüyordum. Dünden beri kendimi daha iyi hissediyorum." dedi.

Novi Pazar ve Tutin başta olmak üzere Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki duruma da dikkat çeken Zukorlic, ağır şartlarda çalışan bölgedeki sağlık personelinin insan hayatını kurtarmak için gösterdikleri kahramanca mücadeleye destek çağrısı yaptı.