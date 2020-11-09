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Koronavirüs vakaları dünya genelinde 50 milyonu aştı

09.11.2020 13:49 | Son Güncelleme

Dünya genelinde koronavirüs vakalarının sayısı 50 milyonu aştı.

Koronavirüs vakaları dünya genelinde 50 milyonu aştı

Son dönemde günlük yeni vaka sayısı 600 bin civarında seyrediyor.Koronavirüs salgınında vaka sayıları dünya genelinde artmaya devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre dünya genelinde vaka sayısı 50 milyonu aşarken son günlerde günlük yeni vaka sayısı 600 bin seviyelerine yükseldi. Cuma günü dünya çapında 642 bin 724 yeni vaka tespit edildi.

Ülkeler de vaka sayısı artışını yavaşlatmak için aldıkları önlemleri sıkılaştırıyor. İtalya’nın Güney Tiroller bölgesinde yaşayanların zorunlu durum olmadıkça evden çıkmalarına kısıtlama getirildi. Ülkede genel bir tecrit uygulaması için çağrılar artıyor. Ancak Başbakan Giuseppe Conte ekonomiye vereceği zarar nedeniyle genel bir tecrit uygulamasına sıcak bakmıyor.

ABD'de vakalar 10 milyona ulaştı

Öte yandan ABD salgın başladığından bu yana vakaların 10 milyona ulaştığı dünyadaki ilk ülke oldu.

ABD'de son 10 günde yaklaşık bir milyon vaka bildirildi. ABD'de Cumartesi günü 131 bin 420 vakayla günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Ülkede son yedi günde beş kez 100 binden fazla vaka bildirildi. Koronavirüs nedeniyle 237 binden fazla Amerikalı salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD’de başkanlık seçimini önde kapatan Joe Biden’ın koronavirüsle ilgili olarak alacağı önlemler bekleniyor. Biden’ın koronavirüs çalışma grubu oluşturacağı ve bu grupta yer alacak bilim insanlarını Pazartesi günü açıklayacağı bildiriliyor.

dpa, AFP/ SSB, BK

©Deutsche Welle Türkçe

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