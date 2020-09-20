Koronavirüs vakaları dünya genelinde artışta

Türkiye’de vaka sayları 300 bini aştı. Uzmanlar maske, mesafe ve temizlik konusunda hassas olunmasını istiyor.ABD'li John Hopkins Üniversitesi verilerine göre dünya genelinde yeni tip koronavirüs (SARS-COV-2) vakalarının sayısı 30 milyon 785 bine yaklaştı. En çok koronavirüs vakasının görüldüğü ülkelerin başında yaklaşık 6 milyon 765 bin vaka sayısı ile ABD geliyor. ABD'yi, 5 milyon 400 bin ile Hindistan ve 4 milyon 500 bin ile Brezilya izliyor.

Avrupa'da en çok koronavirüs vakasının tespit edildiği ülkeyse İspanya. İspanya'da şu ana kadar 640 bin kişi virüse yakalandı. John Hopkins Üniversitesi verilerine göre şimdiye kadar 9 bin 390 kişinin koronavirüse bağlı COVID-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği Almanya'da da bugün itibarıyla 273 bin 831 kişinin koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

Türkiye 300 bin sınırını aştı

Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın 19 Eylül itibarıyla paylaştığı verilere göre de vaka sayısı 301 bin 348'e ulaştı. Ülkede koronavirüs nedeniyle şimdiye kadar 7 bin 445 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ağır hasta sayısının arttığını belirterek, bunu önlemenin "maske, mesafe ve temizlik” ile mümkün olabileceğini vurguladı.