Koronavirüs vakaları nerelerde artıyor?

Brezilya'da can kaybı sayısı 65 bine yaklaşırken vaka sayıları ise 1 milyon 600 bini geçmiş durumda.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre vaka sayıları henüz Orta ve Güney Amerika'da zirve noktasına ulaşmış değil. Brezilya ise şu an anda bu bölgede en ağır tablonun yaşandığı ülke konumunda.

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, tedbirlerin gevşetilmesi karşısında uyarırken "salgınla mücadelenin bitmediği" uyarısı yapıp, "Bazı ülkeler ilerleme kaydetmiş olsa da salgın hızlanıyor" dedi.

Haziran sonlarına doğru tedbirlerin gevşetildiği ABD'nin güney ve doğu eyaletlerinde de rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi.

Çin'den sonra salgın Nisan ayında ilk önce Avrupa ve Kuzey Amerika'ya ulaştı. Sokağa çıkma yasaklarıyla süren üç ayda Avrupa'da virüsün yayılımını yavaşlarken Latin Amerika'daki vaka sayıları artmaya başladı.

Asya kıtasında ise Pakistan ve Hindistan'daki virüs hızla yayılmaya devam ediyor. İki ülkenin sağlık sistemleri salgınla baş etmekte zorlanıyor.

İkinci dalga belirtileri

Önceki salgınlar dalgalar halinde gelmişti. Sağlık uzmanları Covid-19'un da benzer bir yolu takip edebileceğinden kaygılanıyor. Ancak 'ikinci dalga'nın nasıl tanımlanacağı konusunda bilim insanları arasında bir görüş birliği sağlanabilmiş değil.

Virüsün yayılımını kontrol altına aldığı düşünülen bazı ülkelerde yeni vakalar tespit edilmeye başlandı. Ancak bunun artan test kapasitesiyle bağlantılığı olduğu belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sıklıkla ülkesinin en fazla test yapan ülke olduğunu dile getirip bu kapasitenin daha fazla vakayı ortaya çıkardığını savunuyor.

Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Dr. Anthony Fauci ise tam olarak aynı fikirde değil. Fauci, yapılan testlerde pozitif çıkan vaka oranlarının yüksek olduğuna dikkat çekip, "Bu durum yapılan test sayısının artmasıyla açıklanamaz" yorumunu yapıyor.

ABD'de şu ana kadar 130 bin kişi hayatını kaybetti. Washington Üniversitesi, can kaybının Ekim ayında 175 bine ulaşabileceği uyarısını yaptı. Üniversitenin yaptığı modellemeye göre ülkede nüfusun yüzde 95'i maske kullanırsa bu sayı 150 bine çekilebilir.