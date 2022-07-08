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Koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor! Bilim Kurulu üyesi açıkladı, geri dönüyor

08.07.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vakaları son zamanlarda artışa geçti. İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere birçok kentte vakalarda ciddi artış yaşanırken dikkat çeken bir açıklama geldi. Artan vakalar sonrasında Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener yaptığı açıklamada hastanelerde kapatılan Kovid servislerinin açılmasına dönük çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor! Bilim Kurulu üyesi açıkladı, geri dönüyor

Koronavirüs vakalarında yaşanan artış, önemler konusunu yeniden gündeme getirdi. "Üçüncü veya hatırlatma dozunu yaptırmayanlar virüse duyarlı hale geldi. Bu arttıkça vaka sayıları artıyor" diyen Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, hastanelerde kapatılan Kovid servislerinin açılmasına dönük çalışmaların tamamlandığını açıkladı.

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VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Yeni Şafak'tan Aybiker Erdoğlu'nun haberine göre Kovid-19 vakaları yeniden tırmanışa geçti. İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere birçok kentte virüs dalgalanması yaşanıyor. Ekim ayında beklenen furyanın temmuzda yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, vatandaşları tedbir almaya çağırıyor. Türkiye’deki vaka artışlarının Omicron alt varyantları BA.4 ve BA.5 ile ilgili olabileceği belirtilirken Çin, İngiltere, Almanya ve İtalya’da da peş peşe tedbirler alınıyor.

"VİRÜSE DUYARLI HALE GELDİLER"

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, şunları ifade etti:

“Vakaların nedeni, bağışıklık yelpazesinin daralmış olması. Aşılanma ve bağışık hasta grubu oranı düşüyor. Aşılamanın üstünden aylar geçti. Üçüncü veya hatırlatma dozunu yaptırmayanlar virüse duyarlı hale geldi. Bu arttıkça vaka sayıları artıyor. Küçük çocuklarda da pozitif vakalar arttı.”

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KOVİD SERVİSLERİ GERİ DÖNÜYOR

“Görev yaptığım hastanede Kovid artışlarına yönelik hazırlıklar tamamlandı. Kapanan Kovid-19 servisleri vardı, onlara yönelik hazırlıklar var. Daha önce bu servislerde çalışan personelin çalışma sistemine dönük planlamalar tamamlandı. Vaka tırmanışında ortalama 2-4 hafta arasında süreç yatış ve yoğun bakıma yansıyor. Tırmanış trendi 2 hafta oldu, sahada yoğun bakım hizmeti ve yatan hasta hizmeti anlamında lokomotif olan hastanelerde çalışmalar yapılıyor. Büyük ölçüde tamamlandı.”

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
fötö zamanında heryere sızmıştı şu bilim kurulunu bir testen geçirin 1987 den sonra doğan çift işimli cocukları bulunan bu kurul üyelerini az bir silkeleyin üst yöneticlerin diğer gizli kodu cift ismli cocuklarıydı. illa her cift isim koyan fötöcü demiyoruz ama tedbir herşeyden önce geliyor. bu illa bu meslekle bağlantılı değil süpheli her kişiyi bu sekilde az bir inceleyin.
her taraftan temizlediler de bilim kurulu kaldı yanı başlarındakilerden kurtulmaktan acizler ama ters giden bir şeyler olursa iyi fikir fetöcüymüş bulduk bunun yüzünden olmuş diyebiliriz.

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