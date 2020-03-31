Koronavirüs vakalarında Türkiye-İtalya kıyaslaması anlamlı mı?

İtalya, koronavirüs salgınında en fazla ölümün yaşandığı ülke olmasının da etkisiyle diğer birçok ülkede kıyaslama ölçütü olarak görülüyor. Ancak İtalyan istatistik uzmanları, dünya genelindeki mevcut verilerin doğrudan kıyaslamalara elverişli olmadığı görüşünde.

İtalya'da koronavirüs vakası görülen ilk 101 bin 739 kişiden 11 bin 591'i hayatını kaybetti. Bu veriler, yüzde 11,3'lük bir ölüm oranına işaret ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı rakamlara göre ise dünya genelinde ölüm oranı yüzde 4,7 seviyesinde.

İtalya'nın, bu yüksek görünen ölüm oranının da etkisiyle "korkutan örnek" haline gelmesini ve İtalya ile diğer ülkeler arasında vaka-ölü sayısı karşılaştırmaları yapılmasını İtalyan uzmanlara sorduk.

İtalyan Uluslararası Siyaset Çalışmaları Enstitüsü'nden (Ispi) araştırmacı Matteo Villa, "Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede 'İtalya gibi olur muyuz?' sorusu soruluyor. Şu aşamada, farklı ülkelerden gelen verileri kıyaslamak anlamlı mı, yoksa elmalarla armutlar birbirine mi karışıyor?" sorumuza şöyle yanıt verdi: