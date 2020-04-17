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Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 10:29 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesi Örmetaş Mahallesi Muhtarı Mikail Duman, mahallesindeki koronavirüslü vatandaşları gizleyince görevden uzaklaştırıldı. Van Valisi M. Emin Bilmez, "Belki de Türkiye’de ilk kez koronavirüs ile mücadelede bir muhtarı eksik görev yaptığından, ihmalkar davrandığından dolayı görevinden uzaklaştırmak zorunda kaldık" dedi.

Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar görevden alındı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de etkileyen koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle mücadele etkili bir şekilde devam ederken, hastalığın yayılmaması için yapılan uyarıları dikkate almayanlar cezalandırılıyor.

KORONAVİRÜS VAKASINI BİLDİREN MUHTARA ÖDÜL

Edremit ilçesi Doğanlar Mahallesi Muhtarı İbrahim Öndil, İstanbul’dan Van’a gelen ve 4 koronavirüs hastasını taşıdığı belirlenen otobüsü Van Valiliğine bildirdi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in
bilgilendirmesi üzerine otobüs Erzincan’da durdurularak hastalar ambulanslarla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınmıştı. Bu olay üzerine Vali Bilmez, Doğanlar Mahallesi Muhtarı Öndil’e duyarlılığından dolayı teşekkür belgesi vererek ödüllendirdi. Telekonferansla Muhtar Öndil ile görüşen Vali Bilmez, “Bu duyarlılığınız sayesinde pozitif vakası bulunan hastalar tedavi altına alınırken, ayrıca 3 pozitif vaka daha tespit edildi. Sizin sayenizde mahalleniz büyük bir salgından korunmuş oldu. Bunun için teşekkür ediyorum” dedi.

MUHTARIN VAKALARI GİZLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan İstanbul’dan Van’a 7 Nisan 2020 gelen bir vatandaşın koronavirüs taşıdığı gerekçesiyle ilçe hıfzıssıhha kurulu kararıyla Örmetaş Mahallesi karantinaya alındı. Karantina süreci devam ederken, sağlık ekipleri de mahallede taramalarını sürdürdü. Ancak mahalleye İstanbul’dan gelen başka vatandaşların da olduğu ve koronavirüs taşıdığı belirlenince muhtarın mahallesine gelenleri gizlediği ortaya çıktı. Bunun üzerine Başkale Kaymakamlığı, Muhtar Duman hakkında görevi ihmal soruşturması başlatarak geçici olarak görevden uzaklaştırdı.

'İLİMİZE GELEN 7 KİŞİDEN 3'Ü DAHA POZİTİF ÇIKTI'

Konu hakkında açıklamada bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, şunları söyledi:

"Biz yol güzergahındaki bütün illere bunu bildirdik. Erzincan’ın Refahiye ilçesinde emniyet güçleri aracı durdurup kimlik sorguları yapılıyor. Gerçekten araçta 4 pozitif vakanın olduğunun ama herkesin de izin seyahat belgesini alarak nizami bir şekilde yola çıktıkları tespit edildi. Erzincan valimizle yaptığımız görüşmede o pozitif vakalara ceza yazılarak hastaneye alındı. Diğerleri de eskort eşliğinde ilimize kadar gönderildi. Güvenlik güçlerimiz ile sağlık ekiplerimiz Salı günü sabah 06.00’da otogarda bunları karşıladı. Bunların 7’si Van’ın yolcusuydu, 6’sı da Hakkari Yüksekova’nın. Yüksekova’ya gitmesi gerekenler için araç temin edildi. Yine eskort eşliğinde Yüksekova sağlık ekiplerine ve güvenlik ekiplerine teslim edildi. Bizim ilimizdeki diğer 7 kişi ise sağlık ekiplerine ait araçlarla ekipler öncülüğünde evlerine alınarak izole edildiler. Aynı zamanda onlardan da aynı gün numune alındı. Maalesef ilimize gelen 7 kişiden 3'ü daha pozitif çıktı. Onun için bu muhtarımızın bana göre bütün muhtarlarımıza örnek olmalıdır. Bu 7 pozitif vaka bir andan Van’ın içine yayılacaktı. Bu 7 pozitif vaka engellendi ve diğerleri de evde izole altına alındı. Bu gün bu muhtarımızı diğer muhtarlarımıza örnek olması için ödüllendirdik ve bunu da kamuoyuyla paylaştık.

'BELKİ DE TÜRKİYE'DE İLK KEZ...'

Bugün ayrı bir kötü olay da yaşadık. Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi’ne ayın 7'sinde İstanbul'dan gelen bir vatandaştan pozitif test sonucu çıkınca köy karantinaya alınmıştı. Buradaki köyümüz hem jandarma ekiplerimiz hem de sağlık ekiplerimiz tarafından sürekli takip ediliyordu. Buradaki muhtarımız da ekiplerimize yardımcı olmadığı gibi zaman zaman da yanıltmaya çalıştığını tespit ettik. Dün köyde yapılan testte 8 kişi daha pozitif çıktı. Bundan dolayıda muhtarımızın hakkında soruşturma açtık. Hem de görevinden geçici olarak uzaklaştırıldı. Yani soruşturmalar neticesine göre hakkında işlem tekrar tesis edilecek. Bir muhtarımız çok örnek bir davranış sergilerken, bir muhtarımız da ihmali ile dikkatsizliği ile köylümüzün hastalanmasına neden oldu bir anlamda. Onun için onun hakkında da cezai işlem uyguladık. Yani belki de Türkiye’de ilk kez koronavirüs ile mücadelede bir muhtar eksik görev yaptığından, ihmalkar davrandığından dolayı görevinden uzaklaştırmak zorunda kaldık maalesef."

Kaynak: İHA

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Van koronavirüs Vaka

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