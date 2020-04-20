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Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar ile ilgili flaş gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 08:58 | Son Güncelleme

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 44 kişinin korona virüsüne yakalandığı mahallenin muhtarı hakkında soruşturma başlattı.

Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar ile ilgili flaş gelişme

İstanbul’dan gelenleri bildirmeyen Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi Muhtarı Mikail Duman, mahallede koronavirüs
testi pozitif çıkanların sayısının artması üzerine görevinden alınmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

900 kişinin yaşadığı Örmetaş Mahallesi’nde dün itibariyle koronavirüs vaka sayısının 44’e yükselmesi üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Basında yer alan haberler üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı, görevi ihmal gerekçesi ile görevden alınan Örmetaş Mahallesi Muhtarı Mikail Duman hakkında “Görevi kötüye kullanarak gerçeğe aykırı bilgiler vermesi sebebiyle 44 kişinin pandemiye yakalanmasına neden olmak” iddiasıyla soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Van koronavirüs muhtar soruşturma

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