Koronavirüs vakalarının 2000’i aştığı İtalya’da “Neden biz?” sorusuna yanıt aranıyor

52'si ölümle sonuçlanan 2036 koronavirüs vakasıyla Avrupa'da koronavirüsün en yaygın görüldüğü ülke olan İtalya'da "Neden bizde bu kadar fazla vaka var?" sorusuna yanıt aranıyor.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19), İtalya'da ilk olarak Ocak ayı sonunda Çinli bir turist çiftte görüldü. Yaklaşık bir aydır Roma'da bulaşıcı hastalıklar hastanesi Spallanzani'de tedavi gören Çinli çiftin son testleri negatif çıktı.

İtalya'da, Çin'le bağlantısı tespit edilemeyen ilk hasta ise kuzeydeki Lombardia bölgesinde Lodi iline bağlı Castiglione d'Adda kasabasından Mattia isimli 38 yaşındaki bir İtalyan oldu. 20 Şubat'tan bu yana hastanede tedavi gören "1 numaralı hasta" Mattia'nın durumu ciddiyetini koruyor.

İlk aşamada, Mattia'nın virüsü, Çin'den dönen bir arkadaşından kaptığından şüpheleniliyordu, ancak yapılan testlerde Çin'den gelen bu kişide virüse rastlanmadı. İtalya'da "sıfır numaralı hasta" olarak adlandırılan ilk kişinin kim olduğu ise hala araştırılıyor.

Lombardia'daki ilk vakanın ortaya çıktığı 20 Şubat'tan bu yana ise vaka sayısı hızla artarak 2036'ya, ölümler de 52'ye ulaştı.