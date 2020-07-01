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Koronavirüs vakalarının sayısı 200 bini aştı

01.07.2020 21:53 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüste toplam vaka sayısının 200 bini aştığını açıkladı.

Koca, Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da vaka sayısında artışın dikkat çekici olduğunu belirtti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Türkiye'de koronavirüs salgınında gelinen son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Koca düzenlediği basın toplantısında, 19 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle salgında toplam can kaybının 5 bin 150'ye çıktığını duyurdu. Vaka sayısı ise 200 bini aştı. Son verilere göre, bugün yapılan 52 bin 313 testten 1192'si pozitif çıktı. İyileşen toplam hasta sayısıysa 175 bin 422'ye yükseldi.

Vakaların en fazla ve en az görüldüğü kentler

Koca, yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan örnek illeri de açıkladı. Sağlık Bakanı bu illerin Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir ve Düzce olduğunu duyurdu.

Türkiye'deki tüm vakaların yarısından fazlasının İstanbul'da görüldüğünü vurgulayan Koca, ayrıca, son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olduğunu belirtti.

Bakan Koca, salgın boyunca en az vaka olan illerin ise Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın olduğunu söyledi.

65 yaş üstüne yönelik kısıtlamalar

65 yaş üstüne yönelik kısıtlamalara da değinen Koca, "Kısıtlamanın devam etmesi gerektiğini Bilim Kurulu, öneri olarak söylüyor. Bu kısıtlamanın devamından yanayız" dedi.

Virüse ilişkin uyarıda bulunan Koca, virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesinin yanıltıcı olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanı, "Hasta etme gücünün zayıf olduğu düşüncesi bilimsel dayanaktan yoksundur" dedi.

Çin'deki yeni domuz gribi

Sağlık Bakanı Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni tip domuz gribinin oluşturduğu tehdidi de değerlendirdi. Koca, "Bu virüsün insandan insana geçtiği ile ilgili şu anda bir bilgi yok, takip ediyoruz" dedi.

Çin'de yapılan bir çalışma sırasında ortaya çıkan yeni tip virüsün pandemi tehlikesi yaratabileceği açıklanmıştı.

ABD merkezli Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) bilim dergisi, virüs oldukça bulaşıcı bir yapıda olduğunu ve pandemi virüsü olmaması için çok yakından izlenmesi gerektiğini yazmıştı. Antikor testlerinde çiftçilerin yüzde 10'unun hastalığı geçirmiş olduğu ortaya çıkmıştı.

DW/ÖA,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

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