Koronavirüs vakalarının sayısı 200 bini aştı

Koca, Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da vaka sayısında artışın dikkat çekici olduğunu belirtti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Türkiye'de koronavirüs salgınında gelinen son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Koca düzenlediği basın toplantısında, 19 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle salgında toplam can kaybının 5 bin 150'ye çıktığını duyurdu. Vaka sayısı ise 200 bini aştı. Son verilere göre, bugün yapılan 52 bin 313 testten 1192'si pozitif çıktı. İyileşen toplam hasta sayısıysa 175 bin 422'ye yükseldi.

Vakaların en fazla ve en az görüldüğü kentler

Koca, yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan örnek illeri de açıkladı. Sağlık Bakanı bu illerin Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir ve Düzce olduğunu duyurdu.

Türkiye'deki tüm vakaların yarısından fazlasının İstanbul'da görüldüğünü vurgulayan Koca, ayrıca, son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olduğunu belirtti.