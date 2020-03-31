Koronavirüs vakası görülmeyen yerlerde endişeli bekleyiş 

Ancak burası dahil, virüsün henüz görülmediği yerlerde endişeli bir bekleyiş hakim. Pasifik Okyanusu’nun batısındaki Palau, henüz koronavirüsün görülmediği az sayıdaki yerlerden biri. 18 bin nüfuslu Palau’da şu ana dek COVID-19 hastası tespit edilmedi.

En yakın komşusuna yüzlerce kilometrele mesafede olan adanın etrafını çevreleyen okyanus şimdiye kadar salgına karşı adeta bir kalkan oldu. Getirilen sıkı seyahat kısıtlamaları yanında coğrafi konumları nedeniyle Tonga, Solomon Adaları, Marshall Adaları, Mikronezya ve Antarktika da şimdiye kadar virüsün uğramadığı şanslı grupta yer alıyor.

Ancak uzak mesafenin ada ülkelerini ne kadar koruyacağı belirsiz. Pasifik Okyanusu’ndaki Kuzey Mariana Adaları’nda hafta sonu şüpheli bir ölümün ardından ilk koronavirüs vakası tespit edildi.

Palau’da bir kişinin koronavirüs şüphesi üzerine karantinaya alınması adada korkuya yol açtı. 250 adadan oluşan ülkede henüz tespit edilmiş vaka olmasa da ülkenin en büyük kenti Koror’da panik alışverişi başladı. Ayrıca dezenfektan, maske ve alkol sıkıntısı yaşanıyor. Ada ülkesi Palau’ya çoğu ürün gemi ve uçaklarla getiriliyor. Ancak daha önce haftada altı kez adaya uçan United Airlines havayolu şirketi artık salgın nedeniyle haftada yalnızca bir sefer yapıyor.