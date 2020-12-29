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Koronavirüs varyantı Almanya'da Kasım ayında görüldü

29.12.2020 13:52 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs varyantı Almanya'da Kasım ayında görüldü

İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış yeni koronavirüs varyantının Almanya’daki bir hastada Kasım ayında görüldüğü doğrulandı.

Almanya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış yeni koronavirüs varyantının Almanya’da Kasım ayında görüldüğü doğrulandı.

Açıklamada, Hannover Tıp Fakültesi'nden verilen bilgilere göre, Kasım ayında hayatını kaybeden bir hastadan alınan örnekler üzerinde sonradan yapılan testlerde koronavirüs varyantı B1.1.7'e rastlandığı kaydedildi.

Fakültenin kronik hastalığı olan ve hayatını kaybeden bir Covid-19 hastası ile eşinden alınan örnekleri test ettiği belirtildi. Berlin Charite hastanesinin referans laboratuvarı da söz konusu bilgileri doğruladı.

Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, söz konusu hastanın kızının Kasım ayı ortasında İngiltere'ye gittiği ve burada koronavirüse yakalandığı kaydedildi. Hayatını kaybeden hastanın kızının ve eşinin ise iyileştikleri belirtildi.

Hannover Sağlık Dairesi eldeki verilere göre bu vakalarla bağlantılı başka enfeksiyon ise tespit edilmediğini açıkladı.

Hastanelerde yoğunluk çok yüksek

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneği'nden (DIVI) Uwe Janssens ZDF televizyonuna yaptığı açıklamada "Yoğun bakım servislerindeki durum daha önce olduğu gibi yine çok gergin" şeklinde konuştu. Janssen, Aachen ve Köln kentlerinde yoğun bakım ünitelerindeki boş yatak kapasitesinin yüzde 10 olduğunu belirtti. Diğer bölgelerde de durumun benzer olduğunu kaydeden Janssen, ülkenin kuzeyinde ise kapasitenin yüzde 30 ile henüz daha iyi durumda bulunduğunu söyledi.

Almanya'da son durum

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar konusunda yetkili merci olan Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 12 bin 892 yeni vaka kayıtlara geçti, 852 kişi ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Son verilerle birlikte pandemi başlangıcından bu yana Almanya'da kayıtlara geçen toplam vaka sayısı bir milyon 660 bine, Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30 bin 978'e yükseldi.

Öte yandan Almanya'da yıl sonunda Noel ve yeni yıl tatili nedeniyle çok daha az sayıda test yapıldığı ve sağlık dairelerinin hepsinden veri akışı olmadığına dikkat çekildi.

dpa,Reuters/BW,TY

©Deutsche Welle Türkçe

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