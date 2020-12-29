Koronavirüs varyantı Almanya'da Kasım ayında görüldü

Almanya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış yeni koronavirüs varyantının Almanya’da Kasım ayında görüldüğü doğrulandı.

Açıklamada, Hannover Tıp Fakültesi'nden verilen bilgilere göre, Kasım ayında hayatını kaybeden bir hastadan alınan örnekler üzerinde sonradan yapılan testlerde koronavirüs varyantı B1.1.7'e rastlandığı kaydedildi.

Fakültenin kronik hastalığı olan ve hayatını kaybeden bir Covid-19 hastası ile eşinden alınan örnekleri test ettiği belirtildi. Berlin Charite hastanesinin referans laboratuvarı da söz konusu bilgileri doğruladı.

Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, söz konusu hastanın kızının Kasım ayı ortasında İngiltere'ye gittiği ve burada koronavirüse yakalandığı kaydedildi. Hayatını kaybeden hastanın kızının ve eşinin ise iyileştikleri belirtildi.

Hannover Sağlık Dairesi eldeki verilere göre bu vakalarla bağlantılı başka enfeksiyon ise tespit edilmediğini açıkladı.

Hastanelerde yoğunluk çok yüksek

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneği'nden (DIVI) Uwe Janssens ZDF televizyonuna yaptığı açıklamada "Yoğun bakım servislerindeki durum daha önce olduğu gibi yine çok gergin" şeklinde konuştu. Janssen, Aachen ve Köln kentlerinde yoğun bakım ünitelerindeki boş yatak kapasitesinin yüzde 10 olduğunu belirtti. Diğer bölgelerde de durumun benzer olduğunu kaydeden Janssen, ülkenin kuzeyinde ise kapasitenin yüzde 30 ile henüz daha iyi durumda bulunduğunu söyledi.