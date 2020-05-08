Koronavirüs ve ekonomi: ABD'de işsizlik oranı yüzde 4,4'ten, yüzde 14,7'ye çıktı

"Şu anda ekonomimizi, salgını en az zararla atlatması için yapay komaya sokmuş durumdayız. Bu da modern verilendirmelerin başlamasından bu yana en keskin iş kaybı sonucunu ortaya çıkardı."

ABD Çalışma Bakanlığı'na bağlı İşgücü İstatistikleri Bürosu'nun eski başkanı olan ekonomist Erica Groshen, "Bu tarihte görülmemiş durum" ifadesi ile durumu anlatıyor:

Ekonomi uzmanları, dünyanın 1930'lardaki Büyük Bunalım'dan bu yana en keskin ekonomik durgunlukla karşı karşı olduğu görüşünde birleşiyor.

3,2 milyon Amerikalı daha işsizlik yardımına başvurmuş durumda.

Koronavirüsün yıkıcı ekonomik etkisiyle büyüme rakamları da son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi, tarihin en kötü perakende satış rakamları raporlandı.

Ülkede bundan daha iki ay önce, işsizlik rakamları son 50 yılın en düşük seviyesine inmişti.

Bu gelişme ile işsizlik oranı, 1930'lardaki Büyük Bunalım'dan bu yana en kötü seviyeye ulaşmış oldu.

ABD'de işsizlik oranları, 20,5 milyon kişinin daha işsiz kalması sonrası, Nisan'da kaydedilen yüzde 4,4'lük seviyeden, yüzde 14,7'ye yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı verileri, ekonominin hemen hemen tüm sektörlerdeki düşüşünü ortaya koyuyor.

Krizi en fazla hisseden hizmet sektöründe iş kaybı 7.7 milyona, bir başka deyişle yüzde 47'ye ulaştı.

Sağlık ve eğitim sektörlerinde 2.5 milyon kişi işten çıkarıldı, perakende sektöründe ise 2.1 milyon iş kaybı yaşandı.

Buna karşın yine bakanlık açıklamasına göre, işini kaybedenlerin üçte biri, geçici olarak işsiz olduklarını, ekonominin düzelmesi ile işlerini geri alabilmeleri konusunda iyimser olduklarını ifade ediyor.

Ancak ekonomistler, salgının iş dünyası üzerinde mücbir sebeplerin de değişim yaratacağı uyarısını yapıyor.

Örneğin, restoranlardaki sosyal mesafe önlemlerinin daha az müşteri ve buna bağlı olarak daha az çalışan ihtiyacı doğuracağı değerlendiriliyor.

Ekonomik hayatın yeniden başlamadığı her gün işyerlerinin hayatta kalma şansının da azaldığı kaydediliyor.

"Geçici işten çıkarmalar bile işyerlerinin kapanmak zorunda kalması ile kalıcı hale gelebilir" diyen ekonomist Erica Groshen, iş modellerinin değişmesi ihtimalinin de çalışan sayısı üzerine etki yapabileceğini öngörüyor.