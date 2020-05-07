Koronavirüs ve hamilelik: Risk altında mısınız?

Koronavirüs salgını sırasında önlem olarak özellikle hamile kadınlara, virüs kapma riskini azaltmak için sosyal temas konusunda özellikle dikkatli olmaları söylendi. Peki, virüsün gebelik üzerindeki etkileri konusunda neler biliyoruz?

Virüsün gebeliği nasıl etkilediği konusunda doktorların hala bilmediği birçok şey olsa da, virüsü kapan hamile kadınlar hastalığı diğer sağlıklı bireylere göre daha ağır geçiriyor gibi görünmüyorlar.

Imperial College London’dan kadın doğum uzmanı Profesör Christoph Lees “Çok büyük riskler olsaydı, şimdiye kadar görürdük” dedi.

Nüfusun büyük çoğunluğu gibi, hamile kadınlar da hastalığı hafif ya da orta şiddetteki belirtilerle geçirip, iyileşiyor.

Bu belirtiler, öksürük, ateş, nefes darlığı, baş ağrısı ve koku hissi kaybı.

Koronavirüs, hasta Covid-19’u ağır belirtilerle geçiriyorsa, gebe kadınlarda sorun olabiliyor, ancak bu çok nadir görülüyor.

Ciddi kalp rahatsızlıkları olan hamile kadınlar, çok yüksek risk grubunda ve sürekli evde kalıp, herhangi bir yüz yüze temastan kaçınmaları tavsiye ediliyor. Bakım süreci konusunda doktorlarla temas etmeleri gerekiyor.