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Koronavirüs ve karantina psikolojisi: Ev içi ilişkilerin yönetimi

27.04.2020 14:28 | Son Güncelleme

Koronavirüsün beden sağlığımız üzerindeki etkilerini artık az çok biliyoruz, peki ya psikolojik etkilerini? Salgın ve karantinaya nasıl ruhsal tepkiler vermemiz olası? Virüs çocuklara nasıl anlatılır? Ve ruh sağlığımızı ilgilendiren birçok soru daha... Uzman psikolog ve psikiyatristler cevaplıyor. Serinin 5. bölümünde sosyal izolasyon sürecinde ev yaşamındaki ilişkilerimizi nasıl daha sağlıklı yürütebileceğimizi Uzman Psikolojik Danışman Seyhan Sevinçler anlatıyor.

Koronavirüs ve karantina psikolojisi: Ev içi ilişkilerin yönetimi

Koronavirüsün beden sağlığımız üzerindeki etkilerini artık az çok biliyoruz, peki ya psikolojik etkilerini?

Salgın ve karantinaya nasıl ruhsal tepkiler vermemiz olası? Virüs çocuklara nasıl anlatılır? Bu dönemde aile içi ilişkilerimizi nasıl düzenleyebiliriz? Haberleri izlemeli mi yoksa uzak mı durmalıyız? Toplumsal kriz yönetimi nasıl olmalı? Ve ruh sağlığımızı ilgilendiren birçok soru daha... Uzman psikolog ve psikiyatristler cevaplıyor.

Serinin 5. bölümünde sosyal izolasyon sürecinde ev yaşamındaki ilişkilerimizi nasıl daha sağlıklı yürütebileceğimizi Uzman Psikolojik Danışman Seyhan Sevinçler anlatıyor.

Video/Röportaj: Aylin Yazan

Koronavirüs

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