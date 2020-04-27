Koronavirüs ve karantina psikolojisi: Ev içi ilişkilerin yönetimi
Koronavirüs ve karantina psikolojisi: Ev içi ilişkilerin yönetimi
27.04.2020 14:28 |
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Koronavirüsün beden sağlığımız üzerindeki etkilerini artık az çok biliyoruz, peki ya psikolojik etkilerini? Salgın ve karantinaya nasıl ruhsal tepkiler vermemiz olası? Virüs çocuklara nasıl anlatılır? Ve ruh sağlığımızı ilgilendiren birçok soru daha... Uzman psikolog ve psikiyatristler cevaplıyor. Serinin 5. bölümünde sosyal izolasyon sürecinde ev yaşamındaki ilişkilerimizi nasıl daha sağlıklı yürütebileceğimizi Uzman Psikolojik Danışman Seyhan Sevinçler anlatıyor.
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