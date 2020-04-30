Koronavirüs ve karantina psikolojisi: İnfodemi ve komplo teorileri
Koronavirüs ve karantina psikolojisi: İnfodemi ve komplo teorileri
30.04.2020 08:50 |
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Koronavirüsün beden sağlığımız üzerindeki etkilerini artık az çok biliyoruz, peki ya psikolojik etkilerini? Salgın ve karantinaya nasıl ruhsal tepkiler vermemiz olası? Virüs çocuklara nasıl anlatılır? Ve ruh sağlığımızı ilgilendiren birçok soru daha... Serinin 6. bölümünde salgın sürecinde sahte bilgi ve komplo teroilerinin yayılmına bakıyoruz. Başkent Üniversitesi ve Türk Psikologlar Derneği'nden Sosyal Psikolog Prof. Dr. Doğan Kökdemir anlatıyor.
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