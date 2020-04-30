Koronavirüs ve karantina psikolojisi: İnfodemi ve komplo teorileri

Koronavirüsün beden sağlığımız üzerindeki etkilerini artık az çok biliyoruz, peki ya psikolojik etkilerini?

Salgın ve karantinaya nasıl ruhsal tepkiler vermemiz olası? Virüs çocuklara nasıl anlatılır? Bu dönemde aile içi ilişkilerimizi nasıl düzenleyebiliriz? Haberleri izlemeli mi yoksa uzak mı durmalıyız? Toplumsal kriz yönetimi nasıl olmalı? Ve ruh sağlığımızı ilgilendiren birçok soru daha... Uzman psikolog ve psikiyatristler cevaplıyor.

Serinin 6. bölümünde salgın sürecinde sahte bilgi ve komplo teroilerinin yayılmına bakıyoruz. Başkent Üniversitesi ve Türk Psikologlar Derneği'nden Sosyal Psikolog Prof. Dr. Doğan Kökdemir insanların neden bu gibi süreçlerde sahte haber yaydığını ve bu bilgilere neden inandığımızı anlatıyor.