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Koronavirüs ve karantina psikolojisi: Ruh sağlığımızı korumak için öneriler

24.04.2020 13:58 | Son Güncelleme

Koronavirüsün beden sağlığımız üzerindeki etkilerini artık az çok biliyoruz, peki ya psikolojik etkilerini? Salgın ve karantinaya nasıl ruhsal tepkiler vermemiz olası? Virüs çocuklara nasıl anlatılır? Ve ruh sağlığımızı ilgilendiren birçok soru daha... Uzman psikolog ve psikiyatristler cevaplıyor. Serinin 2. bölümünde salgın ve karantina sürecinde ruh sağlığımızı korumak için neler yapabileceğimizi Uzman Psikolojik Danışman Seyhan Sevinçler anlatıyor.

Koronavirüsün beden sağlığımız üzerindeki etkilerini artık az çok biliyoruz, peki ya psikolojik etkilerini?

Salgın ve karantinaya nasıl ruhsal tepkiler vermemiz olası? Virüs çocuklara nasıl anlatılır? Bu dönemde aile içi ilişkilerimizi nasıl düzenleyebiliriz? Haberleri izlemeli mi yoksa uzak mı durmalıyız? Toplumsal kriz yönetimi nasıl olmalı? Ve ruh sağlığımızı ilgilendiren birçok soru daha... Uzman psikolog ve psikiyatristler cevaplıyor.

Serinin 3. bölümünde salgın ve karantina sürecinde ruh sağlığımızı nasıl koruyabileceğimize bakıyoruz... Ruhen sağlıklı olabilmenin ilk adımı ne? Günlük rutinler önemli mi? Uzman Psikolojik Danışman Seyhan Sevinçler anlatıyor.

Koronavirüs

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