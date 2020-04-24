Koronavirüs ve karantina psikolojisi: Ruh sağlığımızı korumak için öneriler
Koronavirüs ve karantina psikolojisi: Ruh sağlığımızı korumak için öneriler
24.04.2020 13:58 |
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Koronavirüsün beden sağlığımız üzerindeki etkilerini artık az çok biliyoruz, peki ya psikolojik etkilerini? Salgın ve karantinaya nasıl ruhsal tepkiler vermemiz olası? Virüs çocuklara nasıl anlatılır? Ve ruh sağlığımızı ilgilendiren birçok soru daha... Uzman psikolog ve psikiyatristler cevaplıyor. Serinin 2. bölümünde salgın ve karantina sürecinde ruh sağlığımızı korumak için neler yapabileceğimizi Uzman Psikolojik Danışman Seyhan Sevinçler anlatıyor.
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