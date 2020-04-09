Koronavirüs ve siyaset: Neden hâlâ kutuplaşma var, ulusal dayanışma neden sağlanamıyor?

Koronavirüs salgını sonrası dünyanın artık "eski dünya olmayacağı"; insanların günlük rutin alışkanlıklarından ekonomiye, siyaset, çevre sorunlarına kadar, hemen her alanda değişikliklerin bizi beklediği konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ulusa sesleniş konuşmalarında "Salgından sonra dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek bu görüşe destek verdi.

Siyasal iletişim danışmanı İbrahim Uslu, Türkiye'de ekonominin yanı sıra siyasi sonuçlar da yaratması beklenen bu süreçle ilgili BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı:

Dünyada olduğu gibi Türkiye de koronavirüs salgını nedeniyle büyük bir kriz ve tedhitle karşı karşıya ve bu dönemde dayanışmanın önemine vurgu yapılıyor. Türkiye'de siyaset, iktidar tüm kesimleri birleştirecek bu dayanışmayı sağlayabildi mi?

Aslında hükümet bunu sağlamayı arzu etti ama benim gördüğüm olmadı.

"Böyle bir kriz varsa herkes gelsin benim etrafımda kenetlensin hiç kimse sorun çıkarmasın, hiç kimse de benim istemediğim bir şey yapmasın. Benim koordinasyonumda ve benden gelecek direktiflere göre süreci yönetelim" anlayışı var. AK Parti, bu anlamda işbirliğine, grup çalışmasına çok uygun bir kurum kültürüne sahip değil.