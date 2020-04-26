Koronavirüs: Verem aşısının koronavirüsten koruduğu doğru mu?

Koronavirüse dair sosyal medyada çok sayıda söylenti yayılmaya devam ediyor. BBC ekipleri bunların doğruluğunu kontrol ediyor. İşte BBC Trending, Reality Check ve İzleme Servisi'nin geçen hafta incelediği iddialar: Verem aşısı ve koronavirüs ilişkisi Bazı WhatsApp mesajlarında verem aşısının Covid-19'u önlediği iddia ediliyordu. Bu iddia doğru değil. Çeşitli sosyal medya paylaşımlarında "Verem aşısı olanlar koronavirüsten endişe etmesin" ifadeleri yer alıyordu. Bir Arapça paylaşım ise verem aşısının koronavirüse yüzde 75 koruma sağladığını öne sürüyordu. Dünya çapında pek çok çocuğa yapılan bu aşı, koronavirüsten korumuyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de bu yönde bir kanıt olmadığını belirtiyor. Öte yandan bu aşının koronavirüsle mücadelede işe yarayıp yaramadığı konusunda iki ayrı deney yürütülüyor. WHO, bu araştırmalar tamamlanınca bulguları değerlendirecek. Buna rağmen Google'da dünya çapında verem aşısı aramaları artıyor. Japonya'daki tedarikçiler, aşıya talebin de arttığını söylüyor. WHO, ihtiyaç duymadığı halde bu aşıyı alanlar nedeniyle verem aşısına muhtaç olanların aşıya erişememesinden endişeleniyor.

İ**ran'ın virüs detektörü bulduğu iddiası** İran Devrim Muhafızları geçen hafta elde taşınabilecek boyutlarda bir cihaz ile beş saniyede 100 metre yarıçapında koronavirüse yakalanmış herkesi ve hatta virüs bulaşmış yüzeyleri tespit edebilen bir cihaz geliştirdiklerini açıkladı. https://twitter.com/bbcturkce/status/1250744516979687426 İran Fizik Topluluğu bunun "inanması mümkün olmayan bir sahte bilim örneği" olduğunu söyledi ve masaldan farksız olduğunu duyurdu. Cihaz on küsür yıl önce dört Britanyalı dolandırıcı tarafından satılan ve bazı devletlerin savaş bölgelerine bile gönderdiği sahte bomba detektörlerine çok benziyor. Cihazın kutusu ve anteni neredeyse aynı. Virüsün laboratuvarlarda yaratıldığı iddiası Epoch Times tarafından ve Facebook'ta 70 milyondan fazla izlenen bir videoda koronavirüsün bir laboratuvarda yaratıldığı iddia ediliyordu. Netflix belgesellerine benzer bir açılışla başlayan bir saatlik videoda Vuhan'da bir laboratuvarın bu virüsü geliştirdiği ve yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle virüsün sızdığı öne sürülüyordu.

BBC Bilim Editörü Paul Rincon, "SARS-COV-2 virüsünün Vuhan'daki virüs araştırma enstitüsünde yaratıldığına dair hiçbir kanıt yok" diyor. Virüsün bilimsel analizi de, insan yapımı olmadığını, aksine hayvanlardan gelmiş olduğunu gösteriyor. Mart ayında yayınlanan bir bilimsel makalede de koronavirüsün insan yapımı olmasının imkansız olduğu belirtilmişti. Videoda Hindistan'daki bilim insanlarının koronavirüste, HIV'de bulunan dört genetik bölüm tespit ettiği, bunun da virüsün insan yapımı olduğunun kanıtı olduğu öne sürülüyordu. Birkaç Hint araştırmacının böyle bir makale yazdığı doğru. Fakat bilimsel incelemeden geçmemiş bu makale, yayıncıları tarafından geri çekildi. Virüsün geninde eşleştiği öne sürülen kısımlar ise pek çok organizmada ortak. Kent Üniversitesi'nden Virolog Dr. Jeremy Rossman, "Bahsedilen gen dizilimleri o kadar kısa ki, çok sayıda organizmada aynı dizilimi görmek mümkün" diyor. New York merkezli Epoch Times, Falun Gong adlı bir dini grupla ilişkili Çinli-Amerikalılar tarafından kuruldu.