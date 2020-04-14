HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs: Vietnam'da yoksullar için 'pirinç ATM'leri' kuruldu

Koronavirüs: Vietnam'da yoksullar için 'pirinç ATM'leri' kuruldu

14.04.2020 10:01 | Son Güncelleme

Vietnam'da koronavirüs salgınında işsiz kalan binlerce yoksula yardım için bazı kentlerde pek çok noktaya ücretsiz pirinç dağıtan otomatlar yerleştirildi.

Koronavirüs: Vietnam'da yoksullar için 'pirinç ATM'leri' kuruldu

Vietnam'da koronavirüs salgınında işsiz kalan binlerce yoksula yardım için bazı kentlerde pek çok noktaya ücretsiz pirinç dağıtan otomatlar yerleştirildi.

Hue kentinde bu makinelerden sabah 08.00'le akşam 17.00 arasında iki kiloya kadar pirinç alınabiliyor.

Yaklaşık dokuz milyon nüfusuyla ülkenin en kalabalık şehri olan Ho Chi Minh Kenti'nde ise "pirinç ATM'leri" günde 24 saat hizmet veriyor.

Otomatlarda kuyruğa girenlerin aralarında 1,5 metre boşluk bırakmaları ve makinelere dokunmadan önce el dezenfektanı kullanmaları gerekiyor.

Vietnamlı yetkililer, pirinç otomatlarının sayısını artıracaklarını söylüyor.

265 vaka var, ölü yok

Şimdiye kadar 265 koronavirüs vakasının görüldüğü Vietnam'da bu hastalıktan henüz hiç kimsenin ölmediği açıklandı.

Ancak hükümet, salgının büyümesini önlemek için halkı evde kalmaya teşvik ediyor. Ülkede iş yerlerinin çoğunun kapanması nedeniyle çok sayıda kişinin işini kaybettiği belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hastaneden kaçmak için ölümü göze aldı! Filmleri aratmayan olay Hastaneden kaçmak için ölümü göze aldı! Filmleri aratmayan olay
Merkez üssünde vaka sayısı yeniden artışa geçtiMerkez üssünde vaka sayısı yeniden artışa geçti
Koronavirüs laboratuvarda mı üretildi? İşte çarpıcı açıklamaKoronavirüs laboratuvarda mı üretildi? İşte çarpıcı açıklama

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

Sokağa çıkma yasağı ve Bakan Soylu hakkında dikkat çeken sözler

Sokağa çıkma yasağı ve Bakan Soylu hakkında dikkat çeken sözler

Acun'dan Nisa'ya tepki: Böylesini ilk defa görüyorum

Acun'dan Nisa'ya tepki: Böylesini ilk defa görüyorum

Hacizler gönderilmeye başlandı!

Hacizler gönderilmeye başlandı!

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Şimdi de çekirge istilası! 1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Şimdi de çekirge istilası! 1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

BM: Prezervatif kıtlığının ağır sonuçları olacak

BM: Prezervatif kıtlığının ağır sonuçları olacak

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Diğer Haberler
Çernobil nükleer santrali yangın tehdidi altında!

Çernobil nükleer santrali yangın tehdidi altında!

Kazakistan'da 82 yaşındaki Kovid-19 hastası iyileşti

Kazakistan'da 82 yaşındaki Kovid-19 hastası iyileşti

ABD’nin güneyinde kasırga felaketi: 32 ölü

ABD’nin güneyinde kasırga felaketi: 32 ölü

Salgın umurlarında olmadı! Ateşlediler

Salgın umurlarında olmadı! Ateşlediler

'Huzurevlerinde 3 binden fazla yaşlı koronavirüsten öldü'

'Huzurevlerinde 3 binden fazla yaşlı koronavirüsten öldü'

Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişi konuştu

Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişi konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.