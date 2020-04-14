Koronavirüs: Vietnam'da yoksullar için 'pirinç ATM'leri' kuruldu

Vietnam'da koronavirüs salgınında işsiz kalan binlerce yoksula yardım için bazı kentlerde pek çok noktaya ücretsiz pirinç dağıtan otomatlar yerleştirildi.

Hue kentinde bu makinelerden sabah 08.00'le akşam 17.00 arasında iki kiloya kadar pirinç alınabiliyor.

Yaklaşık dokuz milyon nüfusuyla ülkenin en kalabalık şehri olan Ho Chi Minh Kenti'nde ise "pirinç ATM'leri" günde 24 saat hizmet veriyor.

Otomatlarda kuyruğa girenlerin aralarında 1,5 metre boşluk bırakmaları ve makinelere dokunmadan önce el dezenfektanı kullanmaları gerekiyor.

Vietnamlı yetkililer, pirinç otomatlarının sayısını artıracaklarını söylüyor.

265 vaka var, ölü yok

Şimdiye kadar 265 koronavirüs vakasının görüldüğü Vietnam'da bu hastalıktan henüz hiç kimsenin ölmediği açıklandı.

Ancak hükümet, salgının büyümesini önlemek için halkı evde kalmaya teşvik ediyor. Ülkede iş yerlerinin çoğunun kapanması nedeniyle çok sayıda kişinin işini kaybettiği belirtiliyor.

