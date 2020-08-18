Koronavirüs: Vuhan'da hayat salgın sonrası nasıl normalleşti?

Halka açık tüm büyük toplantılar iptal edildi ve halktana sokağa çıkılmaması istendi.

Birkaç ay içinde binlerce insan yapılan testlerle birlikte karantinaya alındı. 11 milyonluk şehrin Çin'in geri kalanıyla bağlantısı kesildi.

Çin yönetimi bu tarihten bir hafta önce virüsün insandan insana geçtiğini doğrulamıştı.

2020'de görmeye alışık olmadığımız bir görüntü bu. Ancak hafta sonu, koronavirüsün dünyaya yayılmadan önce ilk kez görüldüğü Çin'in Vuhan kentinde bu ve benzeri çok sayıda sahne yaşandı.

Binlerce insan maskesiz ve sosyal mesafe kuralı olmaksızın, havuz başında, çalan müziğe eşlik ediyor.

Mart ayına gelindiğinde ise sokağa çıkma kısıtlamaları yavaş yavaş ve kademeli olarak gevşetildi.

Her haneden bir kişinin, en fazla iki saat süreyle dışarı çıkmalarına izin verildi.

Alışveriş merkezleri yeniden açıldı. Toplu taşıma araçları çalışmaya başladı. İnsanlar yavaş yavaş dışarı çıkmaya başladı. Ancak sosyal mesafe ve maske kuralları hala geçerliydi.

Ancak 12 Mayıs'ta altı yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Şehirde 11 milyon kişiye birden test yapılmasına yönelik iddialı planlar uygulamaya kondu. Salgın kısa süre sonra kontrol altına alındı.

Nisan itibarıyla normalleşme süreci

Sokağa çıkma kısıtlamaları Nisan ayında kaldırıldı ve Mayıs ortasından bu yana Vuhan veya kentin de içinde olduğu Hubei eyaletinde Çin kaynaklı bir koronavirüs vakası görülmedi.

Evlilik planlarını askıya alan çiftler nikâh salonlarına akın etti.

Bir süre sonra okullar ve işletmeler açıldıkça, toplu taşıma araçları faaliyete geçtikçe hayat da normale dönmeye başladı.

Haziran ayına gelindiğinde de sokak tezgâhlarıyla akşam ve gece kurulan pazarların yeniden açılmasına izin verildi.