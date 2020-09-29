Koronavirüs: WHO, 120 milyon hızlı ve ucuz COVID-19 testiyle yüz binlerce hayat kurtarılabilir

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 15 ila 30 dakika içinde netice veren milyonlarca Covid-19 testinin dünyanın dört bir yanına dağıtılmasıyla**, yoksul ve zengin ülkelerde salgının hızının kesil**ebileceğini ve yüz**binlerce kişinin hayatının kurtulabileceğini açıkladı.**

İki şirket tarafından üretilen 120 milyon hızlı COVID-19 antikor testi, sağlık konusunda dünyanın önde gelen kamu ve özel kurumlarını ve bazı hükümetleri bir araya getiren Acces to Covid-19 Tools (ACT) girişimi sayesinde, tanesi 5 dolar ya da daha ucuza yoksul ve orta gelirli ülkelere dağıtılacak.

Pozitif sonucun iki mavi çizgi belirmesiyle anlaşıldığı, gebelik testi benzeri antikor testinin sonuçlarını sağlık çalışanlarının okuması gerekiyor.

Bu işlevi gören iki testten birisi WHO tarafından hızla onaylandı, diğerinin de yakında onaylanması bekleniyor.

Hızlı ve kolay olduğu kadar, kaliteli yani çok yüksek oranda doğru sonuç veren bu testler, bir çok yoksul ülkede yüksek can kaybı yaşayan sağlık çalışanlarının sürekli ve güvenilir şekilde test edilmesini sağlayabilir.